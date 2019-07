Stiri pe aceeasi tema

- Luni au inceput inscrierile pentru programele de licenta si masterat la cele 18 facultati ale Universitatii Transilvania. Pana in 20 iulie 2019, candidatii isi pot depune dosarele la specializarea dorita. Si sunt suficiente dorite. Una dintre specializarile la mare cautare este Informatica…

- Daca acordul va fi aprobat si de membrii celor trei formatiuni, el va aduce la putere pentru prima data o coalitie tripartita de stanga intr-un land din vestul Germaniei. Acordul de coalitie, un document de 14 de pagini, a fost incheiat dupa negocieri incepute pe 12 iunie si ajunse la final in primele…

- Social-democrații au incheiat procesul de vot pentru alegerea președintelui, președintelui executiv și a secretarului general al partidului, dupa aproximativ o ora. Urmeaza numararea voturilor delegaților.Votul a fost unul secret, iar cei 3.961 de delegații voteaza pe trei buletine de vot.…

- Lidera social-democratilor, Mette Frederiksen, a anuntat in cursul noptii de marti spre miercuri incheierea unui acord cu cele trei partide de stanga si de centru-stanga din Danemarca pentru a forma un guvern, la trei saptamani dupa alegerile parlamentare de la 5 iunie, transmite AFP. …

- Orange Romania a premiat 36 de studenti ai Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei (ETTI) din cadrul Universitatii Politehnice Bucuresti, care au absolvit cursurile Orange Educational Program pentru anul universitar 2018-2019. Aflat la cea de-a 22-a editie, Orange Educational…

- Municipalitatea a premiat, pentru al șaselea an consecutiv, cei mai buni elevi din Brasov. Premiile de excelenta pentru elevii cu rezultate deosebite la invatatura au fost acordate sambata, la Teatrul „Sica Alexandrescu”, pe scena urcand, rand pe rand sefii de promotie din clasele a VIII-a si…

- Tinerii talentați care vor sa-si vada poeziile tiparite se pot inscrie la cea de-a VI-a editie a Concursului de Debut in Poezie „Alexandru Musina”, al Facultatii de Litere Brasov, organizat impreuna cu S.C. Aula Magna si in parteneriat cu Editura Tracus Arte. Cei interesati trebuie sa…

- În cadrul proiectului social ”Sputnik Caritate”, realizat cu suportul Uniunii Nationale a Studentilor si Tineretului din Moldova (UNSTM), doisprezece copii de la Gimnaziul internat nr.3 din Capitala au avut posibilitatea sa experimenteze tehnologia și sa faca cunoștința…