Stiri pe aceeasi tema

- Primaria a lansat procedura de achizitie pentru montarea scenei si logisticii aferente cu ocazia vizitei Papei Francisc pe 1 iunie la Iasi. Anuntul cuprinde si unele detalii in premiera privind modul in care autoritatile locale si centrale pregatesc evenimentul. Municipalitatea precizeaza in anunt ca…

- Un proiect al Primariei in tentativa de a descongestiona traficul din Iasi si a reduce din poluare vizeaza rascumpararea masinilor vechi de la soferi, dar care sunt apte sa circule (ITP etc.), prin acordarea unui voucher de 500 euro. Initiativa a fost anuntata acum cateva saptamani, dar, intre timp,…

- Liberalii ieseni sustin ca proiectul Primariei de a interzice utilizarea in oras, incepand cu 2023, a masinilor inregistrate pana la categoria Euro5 este “un gest las si absurd“, acuzand primaria ca vrea sa paseze catre locuitori vina pentru polarea “galopanta“ din oras, potrivit news.ro.Liderul…

- Primaria pregateste un proiect care va afecta mii de soferi: institutia vrea ca masinile poluante sa circule doar noaptea. Intr-un comunicat, municipalitatea anunta initierea un proiect de hotarare de Consiliu Local in acest sens. Potrivit institutiei, proiectul de CL va cuprinde mai multe masuri de…

- Primaria si Consiliul Judetean (CJ) au ajuns la un acord privind proprietatea a doua bunuri imobile importante din oras. In timp ce administratia locala va avea drepturi depline asupra parcului stiintific Tehnopolis, cea judeteana va prelua in totalitate Centrul Expozitional Moldova (CEM). Despre acest…

- Liberalii au contestat din nou valorile ingrijoratoare ale indicatorilor de poluare din municipiul Iasi, chiar in fata sediului administratiei orasului. „Ne aflam in fata Primariei pentru ca aici sunt cauzele pentru care Iasul e cel mai poluat oras al Romaniei, si tot aici sunt si solutiile pentru rezolvarea…

- „Greblele sunt impartite pe baza unui proces-verbal de predare-primire prin care beneficiarii se obliga sa le utilizeze doar pe raza municipiului Iasi, iar dupa incheierea campaniei de curatenie de primavara sa le returneze centrului de cartier. In cazul in care unealta va suferi, in urma folosirii,…

- Anul este unul sensibil, fara sa fiu un partizan al bugetelor serviciilor, dar trebuie sa spun ca serviciile au primit un aviz in CSAT. Daca acest buget a fost propus de Guvern, este incorect faptul ca dupa avizul CSAT, in Parlament cu hachițele lui Daddy au fost reduse bugetele. Anul acesta este…