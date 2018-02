Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer din convoiul presedintelui american Donald Trump, care si-a petrecut weekendul prelungit la resedinta din Florida, a fost retinut scurt timp in weekend, pentru ca a trasportat o arma de foc in bagaje, potrivit Secret Service, insarcinat cu protectia presedintelui, scrie AFP. Arma a fost descoperita…

- Va reamintim ca un incident bizar a avut loc in noaptea de sambata spre duminica. Un șofer a intrat din plin in sensul giratoriu din Maraști și și-a abandonat mașina la fața locului. Cum accidentul nu a fost cu victime, din fericire, șoferul avea, conform legii, timp 24 de ore sa se prezinte…

- Nikolas Cruz, autorul macelului de saptamana trecuta de la o școala din Florida, a fost preluat de o familie dupa ce mama tanarului a murit. Cei doi au povestit jurnaliștilor AFP ca adolescentul...

- Elevi supravietuitori ai masacrului din Florida vor manifesta la sfarsitul lunii martie la Washington pentru a cere un control mai strict al armelor de foc, relateaza AFP. Numit 'Mars pentru vietile noastre', protestul va avea loc pe 24 martie la Washington si in alte orase din…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a scris, duminica, pe Twitter, ca Rusia a reusit, dincolo de cele mai nebunesti vise ale sale, sa creeze haos, dezordine si discordie in SUA, informeaza site-ul postului France 24. ”Daca scopul Rusiei a fost sa creeze discordie, dezordine si haos…

- Autorul atacului armat din Florida, in urma caruia au fost uciși 17 elevi si profesori, le-a declarat poliștilor ca a auzit voci care l-au indrumat sa duca masacrul la bun sfarsit. Vocile au fost interpretate drept “demonice”, conform surselor din Politie, citate de ABC News. Din 2010 și pana…

- Un judecator statal american a decis ca Nikolas Cruz, suspectul in cazul atacului sangeros comis miercuri la un liceu din Florida (sud-estul SUA), va fi tinut in detentie fara posibilitatea...

- Un tanar orfan, in varsta de 19 ani, cu un trecut tuluburat si detinator al unei pusti de tip AR-15, a fost inculpat joi de 17 capete de omor premeditat, dupa ce a fost interogat mai multe ore de catre autoritati ale statului si federale, in urma celui mai sangeros atac armat comis intr-o sacoala americana…

- Nikolas Cruz, autorul atacului armat care a facut 17 morti într-un liceu din sud-estul Floridei, era un adolescent amator de arme care a fost dat afara din aceasta institutie din motive disciplinare, scrie AFP, citata de Agerpres.

- Bilantul atacului armat comis miercuri la un liceu din statul american Florida a ajuns la 17 morti, iar atacatorul a fost arestat, scrie Reuters. Potrivit Biroului serifului din comitatul Broward, atacatorul a fost identificat, fiind vorba despre un tanar de 19 ani, Nikolas Cruz, fost elev al liceului,…

- Un fost elev a deschis focul intr-un liceu din Florida, omorand 17 adulți și copii, conform CNN. Suspectul in varsta de 19 ani se numește Nikolas Cruz. Acesta fusese exmatriculat din motive disciplinare și a fost prins de polițiști dupa atac. Atacul armat, care este printre cele mai sangeroase 10 atacuri…

- Un barbat de 28 ani din judetul Constanta a fost retinut pentru 24 de ore, iar Tribunalul Constanta a emis mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile, dupa ce politistii au gasit la locuinta sa sute de grame de cannabis, plante in stare de vegetatie, seminte si unt de cannabis, informeaza IGPR.…

- Un tanar, de 17 ani, din comuna Tantareni, este anchetat de politie pentru ca a condus un autovehicul, desi nu avea acest drept. Baiatul a fost identificat in trafic, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Cruset, fara a poseda permis de conducere. Din declaratia tanarului a rezultat ca…

- Un baimarean a fost pe cale sa devina victima a infractiunilor de inselaciune si furt. Acesta a sesizat politia ca ieri, in jurul orei 11.00, un barbat necunoscut s-a prezentat la usa locuintei sale de pe strada Iza, pretinzand ca este angajat al unei societati de distribuire a gazului si ca trebuie…

- Politistii au inceput o ancheta in cazul unei fetite de 5 ani batuta si tinuta legata de mama si bunica. Ambele femei au fost plasate de procurori sub control judiciar, iar fetita si ceilalti 3 frati minori au fost plasati in grija unui asistent maternal.

- "Gelozie domn-le. Nu am vrut sa o omor. Nu am vrut sa o omor niciodata. Imi pare foarte rau. Avea mai multe (n.r. aventuri)", a spus Florin Oprea cand a iesit de la audieri, potrivit wowbiz. Din primele informatii, se pare ca Florin Oprea si-a urmarit iubita, a intrat in salonul in care era…

- Dupa ce a pierdut procesul in care a contestat, la Judecatoria Bistrita, o amenda aplicata de Inspectoratul de Politie al Judetului Bistrita-Nasaud pentru transport ilegal de lemne, Zadorsim SRL din Bistrita-Birgaului a atacat sentinta in apel, la Tribunalul Bistrita-Nasaud. Firma bargauana cere restituirea…

- Aseara au fost demarate perchezitii la sediile de campanie din Sankt Petersburg detinute de catre rival politic al lui Putin, Aleksei Navalnii. Practic de doua zile s-a dat startul unei operatiuni ample in ceea ce priveste toate sediile de campanie de pe teritoriul Rusiei.

- Politisti din cadrul Serviciului Ordine Publica, politiilor municipale, orasenesti, precum si al sectiilor de politie rurala si posturilor de politie comunale au desfasurat, impreuna cu reprezentanti din cadrul ocolului silvic, mai multe activitati de control in domeniul prevenirii si combaterii faptelor…

- O masina de politie a spulberat un intreg grup de pelerini intr-un oras din Peru. Cel putin sase persoane au fost ranite in impact si au ajuns la spital. Politistii care au provocat accidentul sunt acum in arest. Atentie, urmeaza informatii cu un puternic emotional.

- O femeie in varsta de 53 de ani, din municipiul Constanta, a restituit din proprie initiativa, sesizand Politia, suma de 20.000 de lei gasiti pe strada, informeaza un comunicat de presa transmis marti de Inspectoratul Politiei Judetene (IPJ) Constanta.Potrivit IPJ Constanta, la data de 12…

- O femeie din municipiul Constanta a gasit pe strada peste 20.000 de si a predat banii la Politie, suma respectiva fiind pierduta cu doua zile inainte de o batrana, scrie NEWS.RO.Citeste si: ALERTA - Klaus Iohannis IESE LA RAMPA in scandalul din PSD: Declaratii de presa, la Cotroceni Potrivit…

- Polițiștii cauta o fata, de 13 ani, din localitatea Zavoaia, județul Braila, care a plecat de acasa și nu mai revenit. Persoanele care pot oferi informatii care pot conduce la gasirea acesteia sunt rugate sa apeleze numarul 112 sau sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie. La data de 14…

- Un barbat a fost ucis la o vanatoare in Caraș-Severin, dupa ce a fost impușcat din greșeala de un coleg vanator. Incidentul șocant este anchetat de Poliție. Accidentul de vanatoare a avut loc, duminica, la o partida de vanatoare desfașurata in localitatea Valea Jgheabului de langa orasul Otelu Rosu.…

- Politistii din cadrul Serviciului de Arme, Exlozivi si Substante Periculoase au descoperit la domiciliul unui barbat de 46 de ani, din Comisani, o arma de vanatoare si un pistol cu gaze, supuse autorizarii. In urma verificarilor efectuate a reiesit ca, desi valabilitatea permisului de port arma era…

- Polițiștii zilei de sambata, 6 ianuarie, sunt agenții de poliție Rareș Samoila și Mirel Cazac, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj-Poliția municipiului Cluj-Napoca. Sambata, in jurul orei 09.30, un barbat anunta, prin apel de urgenta 112, ca isi va omori sotia. Politistii s-au deplasat…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al judetului Timis, Ionut Sarbu, a declarat, duminica, pentru News.ro ca sambata dupa-amiaza in comuna Costeiu a avut loc un furt dintr-o locuinta. "Politistii de la Sectia 7 rurala Lugoj au fost sesizati de catre un barbat ca persoane necunoscute au…

- Locuințele nu aveau sistem de supraveghere video, dar, cel puțin, casa diplomatului era pazita de jandarmi inarmați pana in dinți, informeaza B1 TV. Aceștia au anunțat printr-un comunicat ca exista un protocol potrivit caruia jandarmul nu poate interveni decat la intrarea principala iar cei…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 48 de evenimente, au aplicat 50 de amenzi si au constatat 17 infractiuni. Actiunile pentru cresterea sigurantei cetatenilor vor continua. La data de 2 ianuarie a.c., politistii din Alba au intervenit la 48 de evenimente, din care 42 au fost…

- Detalii uluitoare ies la iveala dupa ce a fost descoperit biletul de adio lasat de Sergiu Curca, solistul de muzica populara care s-a sinucis in prima zi a a anului 2018. Tanarul de 22 ani a spus ca a decis sa-și puna capat zilelor din cuza singuratații. Familia lui Sergiu Curca a descoperit biletul…

- Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit 2.361 articole pirotehnice, in valoare comerciala de 5000 lei, pe care un cetatean roman a incercat sa le introduca in țara fara a deține autorizațiile necesare. In data de 27.12.2017, in baza Planului comun de acțiune ”Foc de artificii”, incheiat…

- Ieri, 21 decembrie 2017, politistii Serviciului de Ordine Publica, impreuna cu politisti din cadrul Politiei Municipiului Sebes si lucratori din cadrul Garzii Forestiere Judetene Alba, au facut un control la o societate comerciala din Sebes, ce oferea, spre vanzare, brazi de Craciun. In urma verificarilor…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, surprins in timp ce depașea pe linia de tramvai o coloana de mașini aflata la semafor a fost reclamat la Poliție de un timișorean. Barbatul care l-a vazut pe edilul Timișoarei depașind pe linia de tramvai a depus plangere și cere ca Robu sa fie sancționat. Cel care…

- Ieri, 14 decembrie 2017, politistii din Cugir, sprijiniți de politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, de lucratori ai Garzii Forestiere Alba si ai Ocolului Silvic Sapcea, au efectuat un control la o societate comerciala din Cugir, ce oferea spre vanzare, pomi de Craciun. In…

- Politistii rutieri, impreuna cu procurorii de caz, au uzat in acest an foarte mult de ordonantele de retinere pentru 24 de ore in cazul autorilor de infractiuni rutiere multiple, nu mai putin de 33 de conducatori auto petrecand cel putin cate o noapte in arestul politiei judetene pentru cumul de ...

- Polițiștii din cadrul IPJ Dolj- Serviciul Arme Explozivi și Substanțe Periculoase cerceteaza un barbat de 33 de ani din Craiova pentru savarșirea infracțiunii de ,,efectuarea de operatiuni cu articole pirotehnice efectuate fara drept”, fapta prevazuta de Legea nr. 126/1995R, privind ...

- Pugilistul filipinez Manny Pacquiao, fost detinator al centurii WBO la categoria semimijlocie, a anuntat, miercuri, ca a devenit colonel in armata din tara sa, informeaza BBC. "Astazi, mi-am sustinut cu succes lucrarea pentru a fi promovat in grad de colonel", a notat Manny Pacquiao intr-o…

- Juventus Bucuresti isi disputa ultimele meciuri la Ploiesti, urmand ca echipa sa joace acasa incepand de anul viitor pe stadionul din Buzau. Anuntul a fost facut de presedintele Asociatiei Judetene e Fotbal din Buzau, care a recunoscut ca arena are nevoie de imbunatatiri pentru a gazdui meciuri…

- Helmuth Duckadam, presedintele de imagine al FCSB, i-a transmis un mesaj lui Marius Sumudica, cel care a vorbit recent despre performantele echipei "ros-albastre" si despre forma lui Alibec. Fostul portar cere ca Sumudica "sa-si vada de echipa lui" si sa-l lase in pace pe Dica. Eroul…

- Un barbat, de 45 de ani, din comuna Stejari a ajuns la Sectia Psihiatrie, a Spitalului Judetean de Urgenta din Targu Jiu, dupa ce ieri ar fi incendiat locuinta mamei sale, de 70 de ani. Localnicul ar fi facut focul in camera in care locuia si focul s-a extins la o alta incapere si la un hol. Au ars…

- Deputatul UDMR Marton Arpad a declarat despre calendarul legilor justiției ca este nerealist . Marton Arpad crede ca legile justitiei nu vor putea fi adoptate pana la mijlocul lunii viitoare, asa cum ar vrea PSD. „Calendarul mi se pare, cel putin vazand ritmul in care avanseaza dezbaterile, nerealist.…

- Politia Capitalei anunta ca a fost deschis un dosar de moarte suspecta dupa decesul actritei Stela Popescu, trupul neinsufletit al acesteia fiind ridicat si dus la Institutul de Medicina Legala pentru efectuarea necropsiei. Actrita Stela Popescu, care peste o luna implinea 82 de ani, a fost gasita moarta,…

- Un adolescent in varsta de 17 ani a fost prins, de politisti din cadrul Biroului de Ordine Publica Vaslui, in timp ce comercializa in mod ilegal materiale pirotehnice. ‘In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca minorul detinea, in mod ilegal, 12.000 de petarde. In cauza sunt efectuate…