Neamţ: Admiterea, runda a doua ■ Comisia judeteana va rezolva repartizarea celor 36 de elevi in licee, pe locurile ramase neocupate ■ 40 de locuri sint disponibile si in liceele vocationale, iar 245 de locuri sint libere in invatamintul profesional ■ Comisia Judeteana de admitere lucreaza in aceasta perioada la repartizarea elevilor pe locurile ramase libere in licee si scoli […] Articolul Neamt: Admiterea, runda a doua apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol si foto: monitorulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ■ aproape jumatate din cererea de personal vine de la angajatori din resedinta de judet sau comunele limitrofe ■ job-urile pentru personal cu studii superioare sint cam rare ■ Mediul de afaceri din Neamt recruteaza la final de iulie si inceput de august un numar total de 837 de noi salariati specializati…

- ■ opt elevi din diverse scoli ale judetului au fost repartizati in alte licee decit cele la care au fost reparizati computerizat ■ motivul admiterii cererilor lor este apropierea de domiciliu ■ Inspectoratul Scolar Neamt a facut cunoscute cele 8 cazuri de elevi carora Comisia Judeteana le-a aprobat…

- ■ in Neamt sint 131 de locuri libere ■ 97 nu s-au ocupat la liceele vocationale, 25 la liceele tehnologice si noua la licee teoretice ■ etapa a doua de admitere se face in ordinea descrescatoare a mediilor ■ Conform calendarului de admitere in licee, cea de-a doua etapa (pentru locurile ramase libere)…

- ■ pentru scolile profesionale sint libere 880 locuri ■ cele mai multe clase sint pentru Industrie si Pielarie, Mecanica si Turism ■ De luni, 22 iunie incepe cea de a doua etapa de admitere in scolile profesionale. Pe site-ul Inspectoratului scolar si la sediul tuturor scolilor gimnaziale au fost afisate…

- ■ daca la colegiile de elita ultima medie de admitere este de 9,21, cum este situatia de la Colegiul Petru Rares, la liceele din mediul rural s-a intrat si cu medii sub 5 ■ Pentru amatorii de statistici, ne-am propus sa facem o analiza a ultimelor medii cu care s-a intrat anul acesta in liceele […]…

- ■ cu media zece vor intra la liceu doua eleve din Roman si Piatra Neamt ■ cea mai mare medie de admitere intr-un liceu militar este a unei eleve de la scoala din comuna Ion Creanga ■ 386 de absolventi au obtinut la examenul de evaluare nationala medii intre 9 si 9,99 ■ Ministerul Educatiei […] Articolul…

- Politistii Sectiei de Politie Rurala Gircina au identificat si retinut un tinar de 21 de ani, banuit de comiterea infractiunii de tilharie. „In urma unei sesizari primite la data de 27 iunie a.c., in jurul orei 15.00, privind savirsirea infractiunii de tilharie, politistii Sectiei de Politie Rurala…

- ■ joi, la prinz, in Piatra Neamt au fost 29 de grade in termometre, dar s-au resimtit 36 de grade ■ medicii recomanda bolnavilor cronici si copiilor ca in zilele caniculare sa stea in casa ■ angajatorii sint obligati sa asigure pauza de refacere a fortelor si sa dea angajatilor apa minerala si pauza…