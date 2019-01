ncrederea rușilor n Vladimir Putin a scăzut la un nivel record Încrederea rușilor în Vladimir Putin a ajuns la cel mai scazut nivel înregistrat din 2006 pâna în prezent, scazând sub 33 de procente. Sondajul a fost realizat de Centrul de Cercetare a Opiniei Publice din Rusia, informeaza AlJazeera .

Încrederea în guvernul condus de Vladimir Putin a scazut sub 33.4 procente saptamâna trecuta pe fundalul unei creșteri economice tot mai insesizabile, a scaderii veniturilor și a deciziei nepopulare de a crește vârsta minima de pensionare.

Nivelul de încredere… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii (SUA) si Uniunea Europeana (UE) au indemnat Moscova sa-i elibereze pe marinarii care au fost plasati in detentie inainte de a fi judecati, dupa ce Rusia a arestat, in noiembrie, trei nave ucrainene si echipajele acestora. Rusia a afirmat ca navele au intrat in apele…

- Rusia pare hotarata sa impiedice Ucraina sa adere la NATO, iar recentul incident armat intre Paza de Coasta rusa si Marina ucraineana arata ca Moscova nu vrea sa faca vreo concesie cu privire la Crimeea, pe care a anexat-o in urma cu aproape cinci ani, comenteaza DPA.Anexarea Peninsulei ucrainene…

- Adunarea Generala a ONU a adoptat o rezolutie propusa de Ucraina privind „problema militarizarii” Crimeei si apelor din Marea Azov si Marea Neagra. Documentul este sustinut de 66 de tari, 19 au fost impotriva si 72 s-au abtinut, scrie TASS.Rezolutia sustine ca prezenta armatei Rusiei in Crimeea…

- Capitanii a doua dintre vasele ucrainene sechestrate de Rusia, aflati in arest la Moscova, au refuzat sa depuna marturie, considerandu-se prizonieri de razboi, au anuntat avocatii acestora, potrivit Reuters preluata de Agerpres. Rusia a sechestrat, luna trecuta, trei nave ucrainene si pe cei…

- Capitanii a doua dintre vasele ucrainene sechestrate de Rusia, aflati in arest la Moscova, au refuzat sa depuna marturie, considerandu-se prizonieri de razboi, au anuntat avocatii acestora, potrivit Reuters. Rusia a sechestrat, luna trecuta, trei nave ucrainene si pe cei 24 de membri ai echipajelor…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat miercuri ca va cere la summitul UE de saptamana aceasta prelungirea sanctiunilor impotriva Rusiei, relateaza dpa. Merkel a spus ca va solicita o prelungire a sanctiunilor impotriva Moscovei dupa recenta confruntare maritima dintre Rusia si Ucraina…

- Ei au fost transferati cu avionul la inchisoarea Lefortovo, un penitenciar celebru din capitala Rusiei. Instante judiciare din Crimeea au decis miercuri plasarea in arest preventiv timp de 60 de zile a celor 24 de militari ucraineni capturati de Rusia in incidentul naval produs in Marea Azov. Ucraina…

- In spatele confruntarii navale dintre Ucraina si Rusia in largul Crimeei se afla doi lideri - Vladimir Putin la Moscova si Petro Porosenko la Kiev - profund preocupati de consolidarea popularitatii lor in cadere libera, releva Le Vif.