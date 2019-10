NATO va avea o nouă academie în Portugalia Crearea acestui centru a fost convenita printr-un acord incheiat intre NATO si Portugalia in luna mai. Academia de la Oeiras va oferi formare si instruire in domenii precum comunicatiile, sistemele de informatii si apararea cibernetica pentru militari si civili din statele membre ale Aliantei. NATO a avut pana in prezent in Italia o scoala specializata pe sectorul comunicatiilor, dar in anul 2010 s-a decis transferul acestui centru intr-o noua academie in Portugalia, ca urmare a reorganizarii comandamentelor Aliantei. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

