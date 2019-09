Stiri pe aceeasi tema

- Top modelul Naomi Campbell s-a intors la Londra, orasul sau natal, pentru o gala de caritate organizata sambata seara la British Museum, cu scopul de a strange fonduri pentru tinerii si persoanele defavorizate, informeaza AFP. Seara, care a inclus o defilare de moda si o licitatie, a fost organizata…

- Audrey Elise Lorber avea 19 grame de canabis asupra sa si un permis de utilizare terapeutica valabil doar in Statele Unite cand a fost perchezitionata pe aeroportul din Sankt Petersburg, a declarat serviciul de presa al tribunalului celui de-al doilea oras ca marime din Rusia.Ea "pastra…

- Cetatea Deva va fi gazda unei expozitii de costume traditionale din Europa Centrala si de Est si din Asia Centrala. Piesele vestimentare vor fi expuse in Galeria Citadela (in zona Poarta 2) din incinta monumentului istoric, sambata, 24 august 2019, intre orele 11:00-16:00. Expozitia…

- Perechea alcatuita din jucatoarea româna de tenis Raluca Olaru si chinezoaica Zhaoxuan Yang s-a calificat, luni, în sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului Bronx Open (WTA), de la New York, dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, dupa victoria cu 6-1, 6-3 în…

- Rusia si China s-au opus marti unei initiative americane vizand sa blocheze livrarile de petrol rafinat catre Coreea de Nord, acuzata de Washington ca si-a depasit cotele autorizate pentru anul 2019, au facut cunoscut surse diplomatice, relateaza AFP. Rusia si China au considerat ca este…