- Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRPD) Brasov a anuntat, miercuri, restrictionarea circulatiei rutiere pe mai multe drumuri nationale din judetul Mures, precum si pe o portiune din judetul Sibiu, pentru desfasurarea etapei I-a a "Turului Ciclist al Romaniei", potrivit Agerpres. Dupa plecarea…

- Compania Naționala de Cai Ferate CFR SA are in derulare proiecte de modernizare a 636 de poduri si podete la nivelul rețelei feroviare, proiecte care beneficiaza de finanțare nerambursabila in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) si a Mecanismului pentru Interconectarea Europei…

- Incepute in anul 2017, lucrarile de modernizare a DN 73 in judetul Brașov au ajuns in stadiul construirii unui pod. Mai exact, potrivit reprezentantilor Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov, marti a inceput montarea grinzilor pe podul nou de pe DN73 (denumite de drumari lucrari…

- In zona se fac reparatii la trecerea la nivel cu calea ferata! Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov a anuntat ca pana pe 23 august, la ora 20.00, se va circula deviat pe DN1 1 km 257+710, in zona localitatii Ucea de Jos din judetul Brasov, din cauza reparatiilor la trecerea…

- Traficul este ingreunat, sambata, pe DN 13 (E 60) Sighisoara - Targu Mures, intre localitatile Gaiesti si Balauseri, din judetul Mures, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate patru vehicule, informeaz[ AGERPRES.Citește și: FBI se implica in cazul anchetei de la Caracal: BUBUIE…

- Pe trei dintre șoselele importante care traverseaza județul Bacau se fac, in aceste zile, lucrari care pot face traficul mai anevoios. Pe raza localitații Valea Budului, DN 2G – informeaza Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași – se fac reparații asfaltice pe suprafețe intinse. Lucrari…

- Drumul national 11C Targu Secuiesc-Baile Balvanyos va fi inchis, incepand de marti si pana la sfarsitul lunii august, pentru efectuarea unor lucrari de reparatii a carosabilului, care a fost afectat in urma unei alunecari de teren, a informar Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov. „Este…

- Circulatia pe DN73A urmeaza sa fie restrictionata incepand de saptamana viitoare, pentru lucrarile de asternere a covorului asfaltic, intre Predeal si Rasnov, anunta Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov, citata de Agerpres.