- Cursul valutar anunțat de BNR astazi, 22 august 2019, este de 4,7260 lei pentru un euro, in scadere fața de cursul anunțat in ziua precedenta. Fața de moneda americana, leul s-a depreciat semnificativ in ședința de astazi, un dolar fiind cotat la 4,2652 lei. Potrivit cursului valutar interbancar inregistrat…

- Euro a început perioada cu un curs de 4,7265 lei, la jumatatea ei atingând un minim de 4,7216 lei. La sfârșitul intervalului, tranzacțiile s-au realizat în culoarul 4,725 – 4,736 lei, media urcând la 4,7274 lei iar închiderea s-a realizat la 4,729 lei, semn…

- Romania se confrunta cu cel putin doua probleme in ceea ce priveste capacitatea de a adopta euro: populatia vrea venituri mai mari, iar veniturile bugetare nu sunt suficiente pentru a realiza obiective precum constructia de autostrazi sau imbunatatirea infrastructurii feroviare, sustine guvernatorul…

- 'Avem un buget relativ tensionat, dar noi am observat si am incurajat tendinta Guvernului de a tine lucrurile sub control. De a pastra deficitul bugetar si tinta de deficit stabilita usor sub nivelul de anual precedent si incurajam un asemenea comportament pe toate caile care stau la dispozitia Bancii…

- Bancile au bani, insa nu pot imprumuta companiile slab capitalizate, care nu mai pot da banii inapoi, astfel ca solutia este reforma intreprinderilor, precum si recladirea increderii intre mediul de afaceri si sectorul bancar, a sustinut Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR),…

- El a prezentat, miercuri, raportul anual pentru 2018 al Bancii Nationale a Romaniei si a fost intrebat de jurnalisti cum comenteaza cifra anuntata de INS."Buna. Cifra este buna si ne avantajeaza din punctul de vedere al credibilitatii. Ne asteptam partial la ea. Personal, nu credeam ca…