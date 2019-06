Stiri pe aceeasi tema

- In paralel, Inaltul Comisariat al ONU pentru refugiati (UNHCR) a anuntat ca doua ambarcatiuni cu 46, respectiv 57 de migranti au sosit in timpul noptii de miercuri spre joi in Lampedusa, insula italiana cea mai apropiata de coastele libiene.In acelasi timp, asociatia germana ''Watch the…

- Paza de Coasta din Libia a salvat zeci de imigranti extracomunitari care pluteau in deriva in sudul Marii Mediterane, relateaza agentia de presa ANSA. "Au fost salvati 61 de imigranti care se aflau la bordul unei ambarcatiuni la circa 60 de kilometri nord de Tripoli", a comunicat Paza de Coasta…

- Cel putin 70 de migranti au murit inecati dupa ce ambarcatiunea lor cu care incercau sa ajunga in Europa s-a scufundat in largul coastelor Tunisiei, relateaza vineri agentia locala TAP, citata de dpa. Pescari aflati in apropierea naufragiului au reusit sa salveze 16 migranti. Ambarcatiunea…

- Anuntul a fost facut de ministrul de externe italian, Enzo Moavero, intr-o conferinta de presa comuna cu emisarul ONU pentru Libia, Ghassan Salame. Libia este un stat esuat, victima a haosului si razboiului civil, din 2011, dupa caderea regimului dictatorial condus de Muammar Gaddafi.…

- Un razboi in Libia ar putea impinge peste 800.000 migranti spre coastele europene, a avertizat luni Fayez al-Sarraj, seful Guvernului de uniune nationala (GNA), in interviuri acordate presei italiene, relateaza AFP potrivit Agerpres. "Ar fi nu doar 800.000 de posibili migranti pregatiti sa…

- ONU le-a cerut duminica factiunilor rivale din Libia sa respecte incetarea focului la periferiile capitalei Tripoli pentru a permite evacuarea persoanelor ranite si a civililor din zona, transmit Reuters, AFP si DPA, potrivit agerpres.ro.Evacuarea civililor ar urma sa dureze doua ore, incepand…

- ONU le-a cerut duminica factiunilor rivale din Libia sa respecte incetarea focului la periferiile capitalei Tripoli pentru a permite evacuarea persoanelor ranite si a civililor din zona, transmit Reuters, AFP si DPA. Evacuarea civililor ar urma sa dureze doua ore, incepand cu ora locala 16:00 (14:00…

- Cargobotul "Elhiblu 1“, care a salvat un grup de migranți in Marea Mediterana și ii aducea inapoi la Tripoli, a fost forțat sa inverseze ruta și se indreapta acum spre Malta. Deturnarea, raportata de ministrul Matteo Salvini, a avut loc cand nava se afla la doar șase mile distanta de Tripoli, potrivit…