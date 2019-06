Moțiune de cenzură. Ponta, strategie: Ca să nu fie discuţii PRO Romania, prin parlamentarii sai, va vota motiunea de cenzura din aceasta sesiune, dar nu o semneaza, a declarat Victor Ponta. "Vom vota, toti parlamentarii PRO Romania, la vedere, ca sa nu fie discutii, motiunea de cenzura in aceasta sesiune, dar nu semnam niciun fel de text al PNL, al USR, al altui partid, treaba lor ce vor sa scrie in motiune. Noi avem motivele noastre pentru care dorim si votam schimbarea Guvernului. Nu avem numarul necesar de semnaturi ca sa facem si noi o motiune, am fi vrut sa facem noi motiunea, dar, probabil, ca ceilalti ziceau: 'nu domne', ca nu o votam… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

