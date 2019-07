CCR a avut pe ordinea de zi, in 22 mai, in 28 mai, in 4 iunie si in 26 iunie, obiectiile de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum si a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie. Obiectiile au fost formulate de deputati apartinand Grupurilor parlamentare ale Partidului National Liberal si Uniunii Salvati Romania, precum si de Presedintele Romaniei.

