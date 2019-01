Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida nu e in concediu prenatal, cum s-ar putea crede, ci a fost pusa pe liber de Antena 1! Vedetei i s-a retras de pe post emisiunea "Totul pentru dragoste la bine și la greu" și nu i s-a mai dat alta in loc, cum i se promisese. Iar contractul nu i-a fost innoit. Dupa 7 ani petrecuți la Antena…

- Mai are putin si naste, partipa la Eurovision si nu se opreste aici! Mirela Vaida a marturisit in platoul emisiunii lui Mihai Morar, “Rai Da Buni”, ca pana la 40 de ani, si-ar dori sa ramana insarcinata pentru a patra oara. Mirela Vaida este o femeie puternica si nu spune “Nu” la nicio propunere care…

- Andreea Berecleanu este pasionata de jurnalism, ea debutand in presa la 18 ani. Inainte sa se indrepte spre acest domeniu fascinant, prezentatorea Observatorului de la Antena 1 a fost interesata de medicina. Ea a avut ocazia sa invețe diverse tehnici de la doctorii din familie, lucruri importante care…

- Mirela Vaida este insarcinata in șapte luni, iar in luna aprilie urmeaza sa aduca pe lume cel de-al treilea copil. Prezentatoarea tv va fi gravida in opt luni, atunci cand va urca pe scena de la Eurovision 2019. Invitata in cadrul emisiunii "Xtra Night Show", Mirela Vaida a povestit de ce a ales sa…

- 11 maști, una mai spectaculoasa decat alta, vor urca pe scena luni, 31 decembrie, de la ora 22.15, la Revelionul Starurilor 2019, prezentat de Dan Negru, la Antena 1. Una dintre acestea este En Sabah Nur, din „X-Men – Apocalypse”. O masca impresionanta și complicata, pentru care s-a muncit multe ore…

- Insarcinata in cinci luni, Mirela Boureanu Vaida a primit o veste neasteptata care ii va intrista pe toți fanii sai. Prezentatoarea TV așteapta cel de-al treilea copil la primavara și din pacate este nevoita sa renunte la un proiect tv. Mai exact, prezentatoarea este nevoita sa renunte la emisiunea…

- Insarcinata in luna a cincea, Mirela Vaida a aruncat in aer o veste senzaționala. Prezentatoarea a declarat ca mai multe colege din Antena se pregatesc sa devina mame, iar anunțurile vor fi facute in curand. ”Va spun doar atat, inca nu stiti tot. O sa mai aflati in curand si altele… O sa mai vedeti,…

- Anul 2018 este, de departe, anul graviduțelor din showbiz-ul romanesc! Dupa Gabriela Cristea, Mirela Vaida, si Andreea Balan, o alta vedeta de la Antena 1 este insarcinata! Va spunem doar atat: viitoarea mamica este foarte cunoscuta, iar noi va aratam primele imagini cu burtica de graviduta. Surpriza!…