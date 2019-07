Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Geoana va fi noul secretar general adjunct al NATO. Informația a fost publicata, in urma cu puțin timp, pe site-ul Alianței Nord Atlantice. Mircea Geoana o va inlocui pe Rose Gottemoeller, din Statele Unite, al carei mandat incepuse in octombrie 2016. „Sunt bucuros sa anunt numirea lui Mircea…

- Mircea Geoana este in carți pentru postul de adjunct al secretarului general al NATO, au declarat pentru G4Media.ro surse politice. Numarul doi in Organizația Atlanticului de Nord ar fi cea mai inalta poziție politica deținuta de un roman intr-o organizație internaționala. Anunțul oficial ar urma…

- UPDATE: NATO a confirmat numirea lui Mircea Geoana in funcția de secretar general adjunct NATO. Știrea inițiala: Potrivit sursei citate, Jens Stoltenberg urmeaza sa faca anunțul acestei numiri in cursul acestei zile. Intr-o intervenție telefonica, Radu Tudor a precizat ca Stoltenberg…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a anunțat marți ca Mircea Geoana este noul secretar general adjunct al Alianței. Anunțul a fost facut de Stoltenberg pe Twitter. Delighted to announce the appointment of experienced statesman and diplomat @Mircea_Geoana as the next @NATO Dep SecGen. I am…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, ar urma sa il numeasca drept secretar general adjunct al Alianței pe fostul ministru de externe al Romaniei, Mircea Geoana. Anunțul ar urma sa fie facut in cursul zilei de miercuri, au declarat pentru Digi24.ro surse politice.Discuțiile despre…

- Robert Turcescu a lansat pe Facebook informatia privind viitorul post a lui Mircea Geoana. "Mircea Geoana secretar general adjunct NATO?". Anunțul oficial ar urma sa fie facut in urmatoarea perioada de Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO. Nu este pentru prima oara cand numele fostului…

- Ministrul de Externe, Nicu Popescu, va efectua astazi o vizita la Cartierul General al NATO din Bruxelles. Anuntul a fost facut pe contul sau de Twitter de purtatoarea de cuvant a Alianței Nord-Atlantice, Oana Lungescu.

- Președintele țarii va desemna prin decret prezidențial un procuror general interimar pâna la organizarea concursului și numirea unui nou procuror general Un proiect de lege în acest sens a fost înregistrat în Parlament de deputații ACUM Sergiu Litvinenco și Igor Grosu.…