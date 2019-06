Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre prioritatile Romaniei ramane investitia in domeniul medical, in tot ceea ce inseamna cladiri, infrastructura, dotari, formare profesionala si screening, si vom face tot posibilul sa obtinem cele mai bune rezultate in viitoarele programe, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Roxana…

- Guvernul va aproba, marti, in sedinta indicatorii tehnico-economici ai studiului de fezabilitate pentru constructia Spitalului Regional de Urgenta Iasi. E prima actiune a Guvernului, dupa acuzatiile privind nefolosirea fondurilor europene, pentru cele trei spitale regionale. Comisarul european Corina…

- ”Comisia ENVI, pe care sunt onorata sa o conduc din 2017, a depus eforturi uriașe și a reușit sa impuna noi masuri legislative și o noua viziune pentru protecția mediului in Europa. Legislația pentru implementarea noului concept de economie circulara, care include managementul deșeurilor, restricțiile…

- PSD, ministrul Justiției și Comisia Europeana au avut puncte de vedere diferite legate de modificarea prin ordonanța de urgența a legislației in domeniul justiției, au relatat surse social-democrate pentru ȘTIRIPESURSE.RO.1. Inițial, Viorica Dancila a transmis la Bruxelles ca susține modificarea…

- Potrivit Raportului de tara privind evaluarea din 2019 a punerii in aplicare a politicilor de mediu ale UE (EIR), intocmit de Comisia Europeana (CE), rata de reciclare a deseurilor municipale ramane foarte scazuta in Romania, fiind de 14%, si include 7% din reciclarea materialelor si 7% din compostare.…

- Rata de reciclare a deseurilor municipale ramane foarte scazuta in Romania, fiind de 14%, si include 7% din reciclarea materialelor si 7% din compostare, releva Raportul de tara privind evaluarea din 2019 a punerii in aplicare a politicilor de mediu ale UE (EIR), intocmit de Comisia Europeana (CE),…

- Rata de reciclare a deseurilor municipale ramane foarte scazuta in Romania, fiind de 14%, si include 7% din reciclarea materialelor si 7% din compostare, releva Raportul de tara privind evaluarea din 2019 a punerii in aplicare a politicilor de mediu ale UE (EIR), intocmit de Comisia Europeana (CE) si…

- Experții pe justiție ai Comisiei Europene au transmis miercuri echipei de experți trimiși de guvernul Romaniei intr-o discuție la Bruxelles ca proiectul de OUG pentru modificarea Codurilor Penale ”nu e ok”, au declarat pentru G4Media.ro surse politice. Mai mult, experții Comisiei Europene au ințeles…