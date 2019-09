Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a confirmat miercuri intentiile Moscovei de a-si retrage arsenalul sovietic din Transnistria, regiunea separatista a Republicii Moldova, transmite EFE. "In ceea ce priveste termenele, lucrarile pregatitoare vor dura aproximativ un an pentru a putea pune (acordul…

- Premierul Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut miercuri o intrevedere cu seful Misiunii Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) in republica, Claus Neukirch. Cei doi au discutat despre rolul OSCE in asigurarea transparentei in procesul de neutralizare a munitiilor de la Cobasna…

- Igor Dodon a declarat luni, 9 septembrie, ca nu a citit comunicatul de presa al Ministerului de Externe, in care se mentioneaza ca Republica Moldova nu recunoaste alegerile locale din Crimeea. Totusi, seful statului a precizat ca „noi trebuie sa avem relatii bune si cu Rusia, si cu Ucraina”.

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a informat pe Facebook ca a ajuns la un acord cu omologul sau rus, Vladimir Putin, cu privire la reducerea pretului pe care Moldova il plateste pentru gazele provenite din Rusia, informeaza agentia de presa TASS. „Am fost de acord, in principiu, si am realizat…

- Ministrul moldovean de Externe, Nicu Popescu, a declarat, în cadrul unui interviu acordat agenției ruse TASS, ca Republica Moldova își dorește normalizarea relațiilor cu Rusia, scrie Mediafax. „S-au acumulat foarte multe lucruri negative în relațiile ruso-moldovene în…

- Vizita ministrului Apararii de la Chișinau, Pavel Voicu, la Moscova, unde a avut o întrevedere cu omologul sau rus este una ciudata și nu face bine R. Moldova pe plan extern. Opinia a fost exprimata de analistul politic, Vlad Țurcanu, la emisiunea „Ora de vârf” de la Radio…

- 'Rusia este un aliat de incredere al Republicii Moldova. Pentru noi acest lucru este foarte important. Astazi pentru noi este de asemenea foarte important sa ne mentinem stabilitatea, sa intarim relatiile de prietenie cu toate tarile si nu sa fim prieteni cu cineva impotriva altcuiva', a afirmat…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, miercuri, mai multe convorbiri telefonice cu liderii politici ai Republicii Moldova, respectiv Prim-ministrul Republicii Moldova, Maia Sandu, cu Viceprim-ministrul Republicii Moldova, Andrei Nastase și cu Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. Potrivit Administratiei…