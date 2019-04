Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat vineri ca deja au fost transmise pensionarilor 35.000 de decizii privind recalcularea pensiilor pentru grupele 1 si 2 de munca, urmand ca pana in sarbatorile de Paste, in jur de 30.000 dintre acestea sa fie si puse in plata.



"Pensiile persoanelor care au lucrat in grupa 1 si a 2-a de munca si carora la momentul iesirii la pensie nu le-a fost fost luat in calcul stagiul de cotizare suplimentar pentru acordarea punctajului sunt in linie dreapta cu calcularea. Din cele circa 100.000 de decizii, deja am trimis acasa pensionarilor 35.000 de decizi,…