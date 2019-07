Stiri pe aceeasi tema

- 'Ma tem ca USS Boxer a doborat una din propriile drone, din greseala', sustine Araghchi intr-un mesaj scris in limba engleza pe Twitter, facand referire la nava amfibie care, potrivit presedintelui american Donald Trump, a doborat o drona iraniana joi deasupra stramtorii Ormuz.'Nu am pierdut…

- Capturarea petrolierului iranian de catre Marea Britanie „a creat un precedent periculos si trebuie sa se incheie acum”, a afirmat ministrul iranian de Externe, Javad Zarif, pe Twitter, relateaza Reuters.„Iranul nu este membru UE si nici vizat de vreun embargo european privind petrolul. Ultima…

- Ministrul iranian de Externe, Javad Zarif, a declarat luni ca președintele american Donald Trump și aliații acestuia doresc un razboi cu Iranul, nu rezolvarea problemelor pe cale diplomatica, in urma noului set de sancțiuni impus de catre Statele Unite, relateaza Reuters, conform Mediafax.„Donald…

- Ministrul iranian de Externe, Javad Zarif, a declarat luni ca președintele american Donald Trump și aliații acestuia doresc un razboi cu Iranul, nu rezolvarea problemelor pe cale diplomatica, in urma noului set de sancțiuni impus de catre Statele Unite, relateaza Mediafax citand Reuters.

- Autoritatile de la Teheran au reactionat luni seara la noile sanctiuni impuse de Washington ca represalii la doborarea de catre armata iraniana a unei drone a marinei americane, afirmand ca armata SUA nu are "ce sa caute in Golf", transmite AFP, potrivit agerpres.ro.Presedintele american Donald…

- Ministrul iranian de Externe, Javad Zarif, a declarat luni ca președintele american Donald Trump și aliații acestuia doresc un razboi cu Iranul, nu rezolvarea problemelor pe cale diplomatica, in urma noului set de sancțiuni impus de catre Statele Unite, relateaza Reuters, potrivit mediafax.„Donald…

- „Un portavion care are cel putin 40-50 de avioane si 6.000 de soldati reprezenta o amenintare serioasa pentru noi in trecut insa acum ... amenintarile s-au transformat in oportunitati", a afirmat Hajizadeh. El a adaugat: „Daca americanii fac o miscare, ii vom lovi frontal". Ministrul de Externe…

- Ministrul de externe iranian, Javad Zarif, a denuntat miercuri discutiile americanilor cu talibanii privind incetarea razboiului din Afganistan, apreciind ca Washingtonul acorda prea mare greutate pozitiei lor, relateaza AFP. Exprimandu-se la New York, in marja unor reuniuni la ONU, ministrul a recunoscut…