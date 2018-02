Stiri pe aceeasi tema

- "Am continuat astazi vizita de lucru la structurile marinei noastre militare, la Centrul 39 Scafandri din Constanta, urmat de Grupul 256 Elicoptere din Tuzla si am incheiat ziua la Mangalia, in portul militar, unde am vazut Divizioanele 150 Nave Purtatoare de Rachete si 50 Corvete", scrie ministrul…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, sambata, ca modernizarea marinei militare a Romaniei nu mai poate fi amanata, afirmand ca pentru a consolida pozitia strategica a Romaniei la Marea Neagra, avem nevoie de forte navale performante. ”Am continuat astazi vizita de lucru la…

- "Interesele de securitate ale Romaniei la Marea Neagra sunt aparate de oameni foarte valorosi, cu pasiune si vocatie pentru profesia lor. Am vazut echipe sudate si eficiente, in care fiecare om isi cunoaste rolul si isi indeplineste precis sarcinile", a scris sambata ministrul Apararii, Mihai Fifor,…

- "Am continuat astazi vizita de lucru la structurile marinei noastre militare, la Centrul 39 Scafandri din Constanta, urmat de Grupul 256 Elicoptere din Tuzla si am incheiat ziua la Mangalia, in portul militar, unde am vazut Divizioanele 150 Nave Purtatoare de Rachete si 50 Corvete", a scris Fifor,…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, spune ca modernizarea Marinei militare a Romaniei nu mai poate fi amanata si ca programele de achizitie a corvetelor multifunctionale, de modernizare a celor doua fregate si de dotare cu submarine se vor derula pornind de la "conditia esentiala si nenegociabila ca…

- Interesele de securitate ale Romaniei la Marea Neagra sunt aparate de oameni foarte valorosi, a afirmat sambata ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, precizand ca modernizarea marinei militare nu mai poate fi amanata. "Am continuat astazi vizita de lucru la structurile marinei noastre…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, se va intalni sambata cu echipa de comanda a Centrului 39 Scafandri din Constanta si va vizita Divizioanele 150 Nave Purtatoare de Rachete si 50 Corvete din Mangalia. "Astazi, ma voi intalni cu echipa de comanda a Centrului 39 Scafandri din Constanta,…

- Guvernul va analiza in ședința de saptamana viitoare proiectul referitor achiziția corvetelor multifunctionale, ministrul Apararii, Mihai Fifor, anunțand ca iși dorește ca acest contract sa fie semnat pana la sfarsitul anului, iar condiția este ca cele patru corvete sa fie construite intr-un șantier…

- Cooperarea militara bilaterala, stadiul actual al relatiilor dintre cele doua state, precum si noile perspective de intensificare a dialogului in domeniul apararii s-au aflat pe agenda discutiilor dintre ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, si omologul sau din Georgia, Levan Izoria, aflat in…

- Noul ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat in cadrul audierilor de la Parlament ca isi propune sa construiasca un submarin de razboi. Singura astfel de nava din dotarea Armatei Romane rugineste in portul Constanta de peste doua decenii, in conditiile in care toti ministrii Apararii au promis reabilitarea.

- Ministrul propus al Apararii, Mihai Fifor, a declarat luni, la audierea din comisiile de specialitate ale Parlamentului, ca trebuie intarite capabilitatile militare ale Romaniei si la Marea Neagra, context in care a anuntat ca are in vedere lansarea unui program de inzestrare a Fortelor Navale cu un…

- Ministrul propus al Apararii, Mihai Fifor, a declarat luni, la audierea din comisiile de specialitate ale Parlamentului, ca trebuie întarite capabilitatile militare ale României si la Marea Neagra, context în care a anuntat ca are

- Conducerea PSD a aprobat noua lista a miniștrilor ce vor forma cabinetul Dancila, condus de prima femeie prim ministru din istoria României. Pe lânga ministerele obișnuite, a fost înființat postul de vicepremier pentru implementarea parteneriatelor…

- PSD a votat astazi lista cu miniștri ai Guvernului Dancila și a modificat structura executivului fața de cea condusa anterior de Mihai Tudose. La finalul ședinței, premierul desemnat Viorica Dancila a anunțat care vor fi miniștrii cabinetului sau. Guvernul Dancila își schimba structura…

- Romania isi va indeplini toate obligatiile pe care le are fata de partenerii din NATO, inclusiv cele privind trimiterea de trupe in teatrele de operatii externe, a afirmat marti, la Campulung Muscel, ministrul Apararii, Mihai Fifor. "Romania isi va indeplini toate obligatiile pe care le…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat marti seara ca este prima oara în istoria PSD când un candidat pentru functia de premier, Viorica Dancila, ia toate voturile în Comitetul Executiv National al partidului, iar desemnarea unei femei în functia…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca l-a desemnat pe Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii, sa exercite interimar functia de prim-ministru al României, în urma demisiei lui Mihai Tudose. El a aratat ca situatia în care s-a ajuns îl nemultumeste profund…

- Klaus Iohannis a acceptat demisia premierului Mihai Tudose și l-a numit pe ministrul Apararii pe Mihai Fifor. Președintele dorește consultari de urgența cu partidele politice, pentru a preveni efectele negative asupra economiei. Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat drept premier interimar pe ministrul…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca l-a desemnat pe Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii, sa exercite interimar functia de prim-ministru al Romaniei, in urma demisiei lui Mihai Tudose. Conform art. 107, alin. 3 din Constituţie, "...preşedintele României va desemna…

- Klaus Iohannis a acceptat demisia premierului Mihai Tudose și l-a numit pe ministrul Apararii pe Mihai Fifor. Președintele dorește consultari de urgența cu partidele politice, pentru a preveni efectele negative asupra economiei. Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat drept premier interimar pe ministrul…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a dispus dublarea numarului de locuri scoase la concurs pentru admiterea la Institutul Medico-Militar, in vederea formarii medicilor militari. "In urma analizelor privind resursa umana specializata in domeniul medico-militar, ministrul apararii nationale, Mihai…

- "In urma analizelor privind resursa umana specializata in domeniul medico-militar, ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a dispus dublarea numarului de locuri pentru formarea medicilor militari. In anul de invatamant 2018-2019, 100 de locuri vor fi scoase la concurs la admiterea in Institutul…

- Oficialul roman, insotit de seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, le-a multumit ofiterilor si subofiterilor dislocati in Kandahar pentru participarea la misiunile din teatrele de operatii. "Va sunt recunoscator pentru tot ceea ce faceti. Cuvintele sunt mult prea sarace…

- Politicienii au inceput sa faca traditionalele urari de sarbatori, printre primii numarandu-se ministrul MAI, Carmen Dan, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, ministrul Apararii, Mihai Fifor, ministrul de Externe, Teodor Melescanu, dar si ministrul Culturii, Lucian Romascanu.„E miraculos…

- Pe agenda discutiilor, la care a participat si seful Statului Major al Armatei (SMA), generalul Nicolae Ciuca, au fost incluse subiecte legate de cooperarea in domeniul apararii, in context bilateral si in cadrul UE si NATO. Potrivit unui comunicat MApN, in ceea ce priveste contextul UE, a…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat miercuri, 13 decembrie 2017, la conferința „Președinția Romaniei la Consiliul Uniunii Europene vazuta prin ochii tinerilor“, organizata de Institutul European din Romania și Ministerul Afacerilor Externe. In alocuțiunea sa,…

- adjunctul asistentului Secretarului american al Apararii pe problematici legate de UE si NATO Ministrul apararii naționale, Mihai Fifor, a avut luni, 11 decembrie, o intrevedere cu Thomas Goffus, adjunctul asistentului Secretarului american al Apararii pe problematici legate de UE si NATO, la sediul…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a avut luni, 11 decembrie, o intrevedere cu Thomas Goffus, adjunctul asistentului Secretarului american al Apararii pe problematici legate de UE si NATO, la sediul ministerului.Conform MApN, vizita oficialului american se inscrie in linia contactelor periodice…

- Decembrie. Se apropie Craciunul, se apropie sarbatorile, toți ne facem planuri de vacanța, ne gândim ce cadouri mai trebuie sa cumparam, ce rochie sau costum vom purta în noaptea dintre ani... toate acestea fiind lucruri extrem de normale. Dar daca... în loc de…

- Sarbatori umbrite pentru o tânara din Mangalia. În loc sa se bucure de Sarbatori, tânara a primit o veste cumplita: tatal i-a fost ucis în Anglia, iar familia are nevoie de bani pentru a aduce trupul neînsuflețit în țara, pentru a-l înmormânta creștinește.…

- Secretarul de stat pe langa ministrul francez al Fortelor Armate, Genevieve Darrieussecq, va efectua o vizita in Romania, joi si vineri, la invitatia ministrului roman al Apararii, Mihai Fifor, context in care va participa si la parada

- Sistemele PATRIOT vor intra in dotarea Forțelor Terestre și Forțelor Aeriene ale Armatei Romaniei in a doua parte a anului 2019, primul sistem urmand sa fie operational la jumatatea anului 2020. Achiziția celor șapte sisteme de rachete sol-aer constituie, pentru țara noastra, un interes esential…

- Primul sistem Patriot va ajunge in Romania in a doua jumatate a anului 2019, urmand ca in 2020 sa fie perfect operational, a declarat sambata, la Arad, ministrul Apararii, Mihai Fifor. El a subliniat ca prin alocarea, in acest an, a 2% din PIB Apararii, din care 48% pentru inzestrare, Romania a aratat…

- Primul sistem Patriot va ajunge in Romania in a doua jumatate a anului 2019, urmand ca in 2020 sa fie perfect operațional, a declarat sambata, la Arad, ministrul Apararii, Mihai Fifor. ...

- Romania a preluat sambata comanda Batalionului Mixt Romano-Ungar de Menținere a Pacii, in cadrul unei ceremonii desfașurate pe platoul din incinta Cetații Aradului, la care a fost prezent și ministrul Apararii, Mihai Fifor. Anul viitor, pe 20 martie, se vor împlini 20 de ani de la…

- Achiziția primului sistem de rachete Patriot, aprobata in Senat Proiectul legislativ privind achizitia de catre România a primului sistem de rachete Patriot a trecut, în aceasta seara, de votul Senatului. Toti reprezentantii grupurilor parlamentare au subliniat ca tara noastra…

- Marina militara rusa monitorizeaza deplasarile unei nave franceze de recunoastere care se afla in Marea Neagra si despre care se presupune ca se deplaseaza spre Gerogia. Nava a facut o escala si in Romania, in luna martie. Conform unor surse militare rusesti citate de agentiile de presa ruse…

- Deranjat de prezența presei, Tit Liviu Brailoiu, senator PSD de Constanța, a avut o ieșire nervoasa fața de jurnaliști, când aceștia i-au luat declarații ministrului Apararii, Mihai Fifor. &"Ciobanii aștia&", a spus social-democratul.

- "Succesiunea rapida a deciziilor Curtii Constitutionale prin care se declarau neconstitutionale dispozitii din coduri a sporit provocarile la adresa stabilitatii. Ministerul Justitiei a inceput sa abordeze acest aspect prin consultari cu sistemul judiciar, cu profesiile juridice si cu societatea…

- Comentand ordonanta de urgenta a Guvernului privind Codul Fiscal, ambasadorul Londrei la Bucuresti, Paul Brummell, spune ca pentru investitorii britanici si pentru firmele straine este important sa fie stabil climatul pentru investitii, considerand ca este important ca masurile care se iau in domeniul…

- Aeronava Tarom Bruxelles-Bucuresti nu a putut decola, joi seara, pasagerii fiind tinuti in avion timp de aproximativ o ora si jumatate, dupa care li s-a comunicat sa coboare, pentru ca avionul nu va putea pleca din cauza unei defectiuni tehnice. Printre pasageri se afla si ministrul Apararii, Mihai…

- Ieri Ateneul Roman a gazduit prima editie a Galei Asociatiei Municipiilor din Romania potrivit unui comunicat de presa al asociatiei postat pe pagina de Facebook proprie. Desfasurata sub Inaltul Patronaj al Presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, evenimentul si a propus premierea performantei in 10…

- Luni, 6 noiembrie, ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a avut o intrevedere oficiala cu directorul Informatiilor Militare din Republica Ceha, general de brigada Jan Beroun, aflat in vizita oficiala in Romania, la invitatia directorului general al Directiei generale de informatii a apararii. Agenda…