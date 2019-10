Ministerul de externe francez apreciază că sunt întrunite condiţiile unui summit la Paris consacrat crizei ucrainene Ministerul de externe de la Paris a anuntat marti ca sunt intrunite conditiile pentru un summit al presedintilor rus, francez si ucrainean, alaturi de cancelarul german, in vederea reglementarii conflictului din estul Ucrainei dupa angajamentele asumate marti de autoritatile de la Kiev, informeaza AFP. "Atmosfera constructiva a discutiilor care aduc impreuna Rusia, Ucraina, OSCE si reprezentantii zonelor necontrolate (de autoritati) ale Donbasului (din estul Ucrainei) din cadrul "grupului de contact" reuniti ieri in Belarus, a permis realizarea de progrese importante in aplicarea acordurilor de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul francez de Externe a cerut, in timpul unei vizite la Moscova, imbunatatirea relatiilor cu Rusia, informeaza DW. Relatiile intre Europa si Rusia sunt incordate de cand Uniunea Europeana si Statele Unite au impus sanctiuni tarii dupa anexarea Crimeii si sprjinirea insurgentei armate a separatistilor…

- Cele trei tari au semnat sambata la Varsovia un memorandum pentru cresterea securitatii livrarilor de gaze naturale in regiune. Gazul natural lichefiat (LNG) poate ajuta Ucraina sa evite amenintarea livrarilor reduse de gaz din Rusia, a afirmat Perry, citat de agentia de presa poloneza. Pentru ca…

- Ministrul de externe german Heiko Mass a cerut miercuri omologilor sai din Ucraina si Rusia sa se intalneasca in curand pentru a relua demersurile in vederea incetarii conflictului din estul Ucrainei, relateaza dpa.

- Miza este enorma: toata lumea, poate chiar si Trump, in orice caz toti ceilalti membri ai G7 ar vrea o resetare a relatiilor cu Rusia. Problema este ca nu stiu cum s-o faca deoarece cheia problemei sta in acceptarea sau refuzul solutiei federalizarii formulate de Putin pentru rezolvarea situatiei din…

- Miza este enorma: toata lumea, poate chiar si Trump, in orice caz toti ceilalti membri ai G7 ar vrea o resetare a relatiilor cu Rusia. Problema este ca nu stiu cum s-o faca deoarece cheia problemei sta in acceptarea sau refuzul solutiei federalizarii formulate de Putin pentru rezolvarea situatiei din…

- Potrivit decretului, postat pe site-ul presedintiei ucrainene, cetatenii Rusiei, persecutati pentru convingerile lor politice, trebuie sa prezinte pentru dobandirea cetateniei Ucrainei un document care sa ateste ca sunt victime ale persecutiilor, acesta putand fi o adeverinta eliberata de Ministerul…

- Moscova investigheaza circumstanțele deciziei Ucrainei privind reținerea unui petrolier al Rusiei in portul ucrainean Islamil, pentru a lua masurile corecte, a informat joi Ministerul rus de Externe, relateaza MEDIAFAX.Citește și: Ultima ora! Rareș Bogdan il desființeaza pe Eugen Teodorovici:…

- Ucraina a informat Turcia ca Rusia ar fi incalcat Conventia de la Montreux, dupa ce a remarcat o intensificare a frecventei trecerilor submarinelor rusesti prin stramtoarea Bosfor, a relatat la sfarsitul saptamanii trecute agentia de presa ucraineana Ukrinform, citand un responsabil al Statului Major,…