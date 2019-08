Mihai Chirică, șase case. I se cere justificarea unei noi achiziţii 'Dl. Mihai Chirica este dator iesenilor sa ofere imediat explicatii dupa ce presa de investigatii din Iasi a relatat ca acesta si-a mai achizitionat o alta casa intr-un cartier de lux al Iasiului. Asta la nici 2 luni de la scandalul national cand s-a aflat ca a mai achizitionat o alta proprietate de 250.000 de euro pe numele copilului de 11 luni, pe langa alte 3 proprietati evaluate fiecare la peste 250.000 euro, dobandite ori prin donatii suspecte, ori apartinand rudelor care habar nu aveau de ele. Nu poti sa vanturi un sfert de milion de euro la fiecare 3 luni, fiind totusi functionar public,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

