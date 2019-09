„Mic tratat de probleme închipuite pentru o victimizare ca la carte” Daniel Ionașcu, despre un trend „importat” din SUA Ca orice trend originar din SUA, recunosc ca ma așteptam sa ajunga și acesta in Romania. Insa nu ma așteptam sa apara așa repede. Mai exact: se ia un domeniu, se gasește o statistica, apoi se inventeaza o minoritate care ar fi oropsita in acel domeniu. Apoi vin activiștii, fac scandal pe Facebook, iar la final niște companii sunt forțate sa iși schimbe modul de funcționare și statul modifica legi special pentru a favoriza anumite persoane din acel domeniu. Apoi se trece mai departe, la alt domeniu. Caci niciodata nu este de ajuns. Mitul reprezentarii O prietena mi-a trimis un articol care ”transplanteaza”… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

