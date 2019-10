Metoda de AMOR care face ravagii printre TINERI. Durează 72 DE ORE dacă faci ASTA Chimsexul presupune asimilarea unor cantitati periculoase de droguri si implicarea in partide de sex cu durate extinse, cu parteneri multipli. Dezvaluiri fara perdea facute de o mare vedeta: "Am facut sex in trei cu fostul sot si nu o data" Peste 60% din pacienții clinicilor din Londra au luat droguri precum metamfetamina sau metadona și au facut sex zile in șir. Aceste droguri sunt stimulente fiziologice care cresc ritmul cardiac și tensiunea arteriala, declanșand stari de euforie si excitatie. Bbritanicii se dau in vant dupa noua metoda, chiar daca este foarte riscanta.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu realizat de Agentia Romana Antidrog in 2017, cu date colectate in 2016 arata ca 11 la suta dintre elevii de liceu din judetul Timis au consumat cel putin o data in viata droguri.

- Tratarea cancerului de san triplu-negativ prin imunoterapie, alaturi de chimioterapie, poate reduce substantial riscul de recidiva, conform unor rezultate preliminare, considerate "foarte promitatoare", prezentate in urma unui studiu citat duminica de Press Association. Un studiu clinic…

- Anul acesta, Ștefan Banica va urca din nou pe scena din Brașov, la Cerbul de Aur 2019, pe 22 august, alaturi de Rock’n roll band si grupul vocal The 50's. Artistul a dezvaluit amanunte despre eveniment. „Prima data am avut un recital prin ‘98, cred, alaturi de orchestra condusa de Ion Cristinoiu, daca…

- Procurorii DIICOT au anuntat, ieri, arestarea preventiva a trei craioveni acuzati de comiterea infractiunii de trafic de droguri de risc in forma continuata. Cei trei au fost retinuti pe data de 1 august, iar ieri, judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au hotarat ca ei sa ramana in continuare in…

- Consumatorii de droguri nu au nicio problema sa-și faca de cap in vazul lumii. Ultima dovada – aseara, in jurul orei 20,30. in zona Pieții Maria din Timișoara, polițiștii locali au observat pe o banca doi tineri care, la vederea patrulei, au devenit agitați. ”Polițiștii locali au trecut la legitimarea…

- Un nou studiu a examinat legatura dintre consumul de zahar in timpul celor 9 luni de sarcina și riscul de astm al copiilor. In prezent aproximativ 20 de milioane de adulți sufiera de astm și 8 milioane de copii au primit acest diagnostic.

- Zilnic, peste 500 de lucratori ai MAI (jandarmi, politisti, pompieri si politisti de frontiera), impreuna cu cei ai structurilor partenere de ordine si siguranta publica, precum si de politie locala au fost la datorie, pe perioada festivalului "Neversea" 2019 pentru ca cei prezenti sa fie in siguranta,…

- Gica Hagi a vorbit miercuri seara, la Antena 3, despre viitorul fiului sau, Ianis Hagi, ofertat de cele mai mari cluburi ale Europei dupa parcursul din Campionatul European de fotbal, a dezvaluit care este secretul echipei de tineret a Romaniei și a zis ca jucatorii romani au un atu-cheie:Am…