Stiri pe aceeasi tema

- Sper ca fiecare zi sa-ti aduca ceva nou si placut, iar aceasta zi a numelui sa fie la fel de special/speciala ca tine. La multi ani! De ziua numelui tau, iti doresc tot binele din lume, noroc, fericire si sanatate, dar mai ales sa ti se indeplineasca toate dorintele pe care o sa ti le pui.…

- Creștinii ortodocși sarbatoresc in fiecare an, pe 7 ianuarie, Soborul Sfantului Ioan Botezatorul, fiul Elisabetei si al preotului Zaharia, nascut in cetatea Orini. El este cunoscut și cu numele de „Inaintemergatorul”, pentru ca a anuntat venirea lui Hristos. Ioan este un nume iudaic: „Iohanan” prescurtare…

- MESAJE si URARI de SFANTUL ION. SMS-uri de LA MULTI ANI pentru SF. IOAN BOTEZATORUL! Crestinii ortodocsi de pretutindeni sarbatoresc in fiecare an, in data de 7 ianuarie Soborul Sfantului Ioan Botezatorul, fiul Elisabetei si al preotului Zaharia, nascut in cetatea Orini. El este cunoscut sub denumirea…

- Sfantul Vasile este unul dintre sfintii care au facut minunile cele mai mari. El este primul ierarh care a intemeiat, pe langa biserici, aziluri si spitale pentru saraci, leprozerie si un asezamant pentru recuperarea prostituatelor. A murit in ziua de 1 ianuarie a anului 379, cand inca nu implinise…

- MESAJE DE ANUL NOU. URARI. FELICITARI de REVELION. La inca un ceas aniversar, de Revelion si Anul Nou, va propunem o serie de mesaje, felicitari, urari si sms-uri frumoase pe care le puteti trimite tuturor celor pe care ii iubiti si ii...

- “Fie ca toate visele pe care le fauriti in aceste zile magice sa se implinesca si drumul strabatut pentru realizarea lor sa va aduca bucurie in inimi, iar in case fericire si belsug. La multi ani 2018!” “Fie ca bucuria si linistea aduse de sfintele sarbatori sa va insoteasca pe tot parcursul…

- Cei care vor sa trimita MESAJE DE ANUL NOU pot alege unul dintre zecile de mesaje de mai jos. ,,Îti doresc ca în anul 2018 sa ai parte de 12 luni de sanatate, 52 de saptamâni fericite, 365 de zile cu bogatie, 8760 ore de întelepciune, 525600 minute de distractie…

- MESAJE de Sfantul Vasile. SMS-uri, URARI si FELICITARI pe care le poti trimite sarbatoritilor: Anul Nou care incepe azi sa iti aduca numai bucurii si impliniri. La multi ani Vasile! Un gand bun si-o sarutare / Azi la ceas de-aniversare / Sfantul Vasile sa te ocroteasca / Visele sa ti…

- Urarile de Anul Nou sunt un prilej de a-i bucura pe cei din jur si de a le impartasi gandurile noastre bune. Cele mai rostite urari sunt tradiționalele ”La Mulți Ani” sau un ”An Nou Fericit”.

- MESAJE ANUL NOU. Ai nevoie de putina inspiratie pentru MESAJE de ANUL NOU trimise cunoscutilor sau oamenilor dragi? Realitatea.net îti ofera o selectie din cele mai frumoase MESAJE DE ANUL NOU!

- MESAJE FACEBOOK ANUL NOU. Traim in era vitezei. Si, desi suntem inconjurati de tehnologii care ar trebui sa ne faca viata mai usoara, aproape niciodata nu avem timp pentru nimic. De cate ori nu ti s-a intamplat sa fii la munca si sa te sune partenerul, un prieten sau parintii si sa-i spui: "Nu pot sa…

- MESAJE DE ANUL NOU 2018, URARI DE ANUL NOU 2018, FELICITARI DE ANUL NOU 2018 „Ganduri bune fug spre voi, sanatate si noroc! Sarbatori fericite si un An Nou de poveste! La multi ani!” „La multi ani cu veselie, sanatate pe vecie, casa plina de bucate, dragoste pe saturate,tot ce doriti si sus paharul!…

- MESAJE DE ANUL NOU 2018, FELICITARI DE REVELION 2018. "Momentele speciale ale sfarsitului de an sa-ti aduca veselia in casa, bani in buzunar si poate un Mertan"MESAJE DE ANUL NOU 2018, FELICITARI DE REVELION 2018. "Noul an sa va aduca belsug in casa, bucate pe masa, valuta in cont, un iaht…

- URARI DE ANUL NOU 2018. "Momentele speciale ale sfarsitului de an sa-ti aduca veselia in casa, bani in buzunar si poate un Mertan"URARI DE ANUL NOU 2018. "Noul an sa va aduca belsug in casa, bucate pe masa, valuta in cont, un iaht in port, motor pe autostrada si vecinii ca sa vada. La multi…

- SMS-uri și mesaje de anul nou hazlii • Mesaje comice, citate și texte amuzante de „la mulți ani” 2018 | zlatnainfo.ro “Viata mea ar fi goala fara tine, iar contul meu bancar ar fi plin. Un an nou fericit!” “Previziuni meteo de revelion 2018: prevazut o furtuna de pupici si imbratisari…te sfatuim sa…

- MESAJE DE CRACIUN. Sarbatoarea Craciunului se aproprie, ocazie cu care fiecare dintre noi îsi aduce aminte si trimite mesaje si sms-uri celor dragi, membrilor familiei si prietenilor.

- Urari de Craciun frumoase • Mesaje de Craciun crestine pentru prieteni, familie, iubita, sefi sau colegi | albaiuliainfo.ro MESAJE de Craciun – mesaje crestine La pragu-ti vin din nou colinde sa iti cant cu leru-i ler si domn din cer… Astazi Hristos s-a nascut. Craciun si pace! Lumina sfanta venita…

- Zoltan și Mihaela Farcaș sunt concurenții care au pasit in platoul show-ului ”The Wall- Marele Zid” cu multa speranța,dar mai ales cu o mare dorința: aceea de a reuși sa caștige timp mai mult pentru a-l petrece cu cele doua minunate fetițe pe care le au, Alexa și Andra.

- Pe 6 decembrie, toți cei care poarta numele de Nicolae, Nicoleta, Nicușor, Niculița, Niculina, Nicu, Nicole și alte derivate ale acestora iși serbeaza ziua onomastica. Iata ce mesaje, urari și felicitari, imagini cu urari de ”La mulți ani!” poți trimite de de Sfantul Nicolae. Cei care vor sa trimita…

- Sfantul Ierarh Nicolae, sarbatorit pe 6 decembrie, peste 810.000 de romani isi aniverseaza ziua onomastica. Daca vreti sa le trimiteti celor sarbatoriti o urare sau vreti sa le trimiteti prietenilor MESAJE DE MOS NICOLAE sau MESAJE de SF NICOLAE HAIOASE, va prezentam mai jos mai multe idei de MESAJE…

- SFANTUL NICOLAE, 6 decembrie. Mesaje frumoase, urari de Sfantul Nicolae Peste 800.000 de romani iși sarbatoresc in 6 decembrie ziua de nume. Cei mai mulți sunt barbați, peste 530.000. Daca nu știți ce mesaje sa le trimiteți, va puteți inspira din lista de mai jos: SFANTUL NICOLAE,…

- MESAJE DE "LA MULTI ANI" DE SFANTUL NICOLAE: "La Multi Ani cu ocazia zilei de Sfantul Nicolae!” "O zi speciala pentru un coleg deosebit. La multi ani de ziua numelui tau!” "Pentru ca astazi este o zi speciala pentru tine, ma alatur si eu celor ce-ti doresc din adancul sufletului…

- MESAJE DE "LA MULTI ANI" DE SFANTUL NICOLAE: "La Multi Ani cu ocazia zilei de Sfantul Nicolae!” "O zi speciala pentru un coleg deosebit. La multi ani de ziua numelui tau!” "Pentru ca astazi este o zi speciala pentru tine, ma alatur si eu celor ce-ti doresc din adancul sufletului…

- Ziua de 30 noiembrie este marcata in calendarul creștin-ortodox ca fiind una din cele mai importante sarbatori romanești. Este ziua in care il sarbatorim pe Sfantul Andrei, ocrotitorul Romaniei și apostolul care a raspandit creștinismul pe teritoriul țarii noastre. Pe langa cadoul pe care…

- MESAJE DE SFANTUL ANDREI: „Astazi este o zi speciala pentru tine iar tu esti special(a) pentru noi in fiecare zi. Iți doresc din adancul sufletului sa ai parte numai de impliniri, satisfacții și multa sanatate. La mulți ani!" „Andreea, iți urez sa ai o viața frumoasa ca rasaritul de soare…

- Mesaje frumoase de Sfantul Andrei 2017. Iata ce urari le poți trimite celor dragi De Sfantul Andrei trimite cate un mesaj prin SMS sau pe Facebook, celor care poarta numele de Andrei sau Andreea, pentru a le face o urare frumoasa. Pentru ca astazi este o zi speciala pentru tine, ma alatur și…

- Iata ce mesaje de Sfantul Andrei poți trimite, pentru a-ți felicita prietenii sau rudele. Sfantul Andrei, ocrotitorul romanilor, este praznuit pe 30 noiembrie, iar peste 600.000 de romani iși serbeaza ziua numelui cu aceasa ocazie. Mesaje de Sfantul Andrei 2017. Urari de trimis prin SMS sau de pe Facebook…

- MESAJE DE LA MULTI ANI DE SFANTUL APOSTOL ANDREI 2017 • Urari, felicitari si sms-uri frumoase de Sfantul Andrei pentru cei care iși sarbatoresc ziua numelui. MESAJE DE SFANTUL ANDREI. In jur de 700000 de romani poarta numele de Andrei. Cei care nu pot sa le ureze pe viu sarbatoritilor…

- Daca ai vazut prima data batranul – esti o persoana calma, onesta si loiala. Oamenii cred ca esti de incredere si demna de respect, pe care considera ca se pot baza. Esti un lider innascut, iar una dintre punctele tale forte este ca analizezi faptele suficient inainte de a lua o decizie. Dupa asta…

- Cele mai frumoase Urari de Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril 2017 – sms, urari, mesaje, felicitari. Crestinii ortodocsi si greco-catolici ii sarbatoresc la 8 noiembrie pe Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil. Cu ocazia acestei sarbatori, puteti trimite un gand frumos si o urare de bine prietenilor,…

- SFINTII MIHAIL SI GAVRIL. Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril, sarbatoriti pe 8 noiembrie sunt cei mai cunoscuti în traditia bisericii Ortodoxe, ei fiind totodata si patroni spirituali ai Jandarmeriei Române.

- Mesaje Mihail și Gavril: De ziua ce-ti surade-n prag Si-i porti frumosul nume, Eu iti doresc tot ce-i mai drag Si mai frumos pe lume. De ziua numelui tau, iti doresc ca toate lucrurile bune si frumoase sa te copleseasca si sa straluceasca in calea ta catre fericire. La multi ani! Sfinții…

- In fiecare an, in 8 noiembrie, crestinii ii sarbatoresc pe Sfintii Mihail si Gavriil, conducatorii cetelor de ingeri. Cei doi arhangheli purtatori de sabie ca simbol al biruintei sunt, potrivit credintei ortodoxe, calauzele sufletelor in drumul lor spre Rai. Ei sunt, totodata, si patroni spirituali…

- MASAJE DE SFINȚII MIHAIL ȘI GAVRIL: Iata cateva idei de mesaje pe care le puteti trimite atat membrilor familiei care iși sarbatoresc onomastica, cat și cunoștințelor și apropiaților, potrivit voceatransilvaniei.ro: La mulți ani și fie ca sfinții care te protejeaza sa te calauzeasca mereu! Cu ocazia…

- Fostul prezentator de televiziune a avut parte de o reuniune de familie pe care orice parinte și-ar dori-o. Madalin Ionescu și Mihaela au divorțat in primavara lui 2011 , dupa 14 ani de mariaj, cei doi copii ai lor ajungand in grija tatalui. Mihaela, fosta soție a lui Madalin Ionescu Ștefania și Filip…

- Vloggerul Tbo-Pablo a murit. Andrei Mihai Lueștean, cunoscut de tinerii din Romania ca Tbo-Pablo, a murit intr-un spital din Iași, la numai 29 de ani. Tanarul a ajuns la spital cu o infecție, care – din pacate – s-a raspandit in tot corpul, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața,…

- Sf. Dumitru | Cele mai inspirate si originale mesaje, SMS-uri, urari si felicitari Joi, 26 octombrie, crestinii sarbatoresc Sfantului Dumitru, una dintre cele mai importante celebrari crestine. La multi ani, Dumitru! Va prezentam în continuarea o lista cu cele mai inspirate, originale, amuzante…

- SMS-URI DE SFANTUL DUMITRU Sper ca sarbatoarea Sfantului Dumitru sa fie simbolul unui nou inceput, sa ai parte de un drum presarat cu bucurii, impliniri, sanatate, fericire si succes! Sfantul Dumitru sa-ti dea sanatate si putere sa lupți pentru idealurile tale. Sa ai parte numai de…

- Va prezentam in continuarea o lista cu cele mai inspirate, originale, amuzante SMS-uri si mesaje de Sfantul Dumitru care pot fi trimise tuturor sarbatoritilor din aceasta zi. La multi ani si voiosie, Domnul alaturi sa-ti fie, bucurii sa-ti daruiasca si nimic sa nu-ti lipseasca! La multi…

- Sarbatoarea Sfantului Dumitru este una dintre cele mai importante celebrari crestine, aflandu-se la granita dintre sfarsitul toamnei si inceputul iernii. Cu aceasta ocazie fiecare dintre noi transmitem cele mai frumoase ganduri celor care poarta acest nume. Pentru cei care nu au inspirație sau nu au…

- Mesaje de Sfantul Dumitru amuzante • Texte haioase și hazlii cu urari și mesaje pe care le poți transmite de Sf. Dumitru 2017. Sfantul Mare Mucenic Dumtru este unul dintre cei mai iubiti sfinti, fiind o prezenta constanta de-a lungul timpului prin numeroasele MINUNI pe care le-a infaptuit. Aceasta popularitate…

- URARI DE SFANTUL DUMITRU 2017: Fie ca toate implinirile, sanatatea si spiritul acestei zile sa te insoțeasca pretutindeni. Iți doresc o zi de Sf. Dumitru cat mai frumoasa! La mulți ani si voioșie, Domnul alaturi sa-ti fie, bucurii sa-ti daruiasca si nimic sa nu-ti lipseasca! La mulți…

- Spune ca e un barbat timid, dar cand vine vorba de familie Smiley nu se da inapoi! Artistul vrea un copil și este pregatit sa devina barbat de casa. Intr-un interviu acordat pentru o emisiune TV, cunoscutul cantareț a facut dezvaluiri incendiare.

- Cea mai indragita sportiva din Romania si numarul 1 in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), Simona Halep i-a acordat un interviu in exclusivitate pentru Antena Stars Madalinei Balan, prezentatoarea emisiunii „Cool Sunday Nights”, interviu ce va fi difuzat in aceasta seara,…

- O relație de dragoste dintre doua persoane nu poate fi perfecta, mai ales daca intre parteneri exista conflicte declanșate din diverse motive. Oricat de frumos ar parea totul in exterior, de cele mai multe ori intervenin contradicții ce au drept subiect infidelitatea. Exista persoane care nu pot trece…