- Cutremur total in peisajul justiției din Romania!Dupa ultimele dezvaluiri din cadrul DNA Prahova cu privire la presupuse abuzuri, doi reprezentanti ai societatii civile din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) cer anchete de urgenta si solicita inceperea urmarii penale in personam pentru magistratii…

- Membrii societații civile din Consiliul Superior al Magistraturii, Romeu Chelariu și Victor Alistar solicita, printr-o scrisoare deschisa, ca procurorii Parchetului General sa nu investigheze superficial problemele aparute la DNA Ploiești și sa prezinte public situația plangerilor depuse privind activitatea…

- Victor Alistar si Romeu Chelariu, reprezentantii Societatii Civile in CSM, sustin ca situatia de la DNA Ploiesti reprezinta "cea mai grava afectare a statului de drept", solicitand cercetarea magistratilor care ar fi trucat anchete.

- Au fost date 205 voturi "pentru", 94 "impotriva" si 24 de abtineri. Hotararea urmeaza sa fie trimisa, alaturi de raport, catre mai multe institutii ale statului. ”Parlamentul transmite prezenta hotarare, raportul final si dosarele cu materialele documentare care au stat la baza elaborarii…

- DNA a iesit la rampa cu un punct de vedere absolut penibil, care demonstreaza nu doar teama de a se afla adevarul, ci si disperarea cu care anumiti procurori si persoane din conducerea DNA-ului se tin de scaunele pe care le ocupa. Ei sustin ca inregistrarile prezentate de fostul deputat Vlad Cosma ar…

- In urma zvonurilor aparute astazi, referitor la un posibil incident pe platforma Kronospan, va prezentam mai jos poziția oficiala a companiei: ”In urma informțtiilor care au aparut in dimineața zilei de 7 februarie 2018, prin intermediul carora in mod absolut eronat și alarmist s-a incercat acreditarea…

- Solicitarea fostei judecatoare a Curții de Apel Chișinau Domnica Manole de anulare a hotaririi privind demiterea sa din funcție a fost respinsa astazi de Consiliul Superior al Magistraturii, noteaza Noi.md. Astfel, CSM și-a menținut in vigoare decizia prin care Manole a fost declarata incompatibila…

- Consiliul Superior al Magistraturii a decis, marti, sa il excluda din magistratura pe procurorul DNA Mircea Negulescu, faimosul „Portocala" de la Ploiesti, cel care l-a arestat preventiv pe cumnatul lui Victor Ponta si l-a anchetat...

- Procurorul Mircea Negulescu, in cazul caruia Inspectia Judiciara a deschis trei dosare disciplinare, a fost exclus din magistratura, conform deciziei de marti a Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii. In 23 ianuarie, Sectia pentru procurori in materie…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a amanat marti, pentru data de 30 ianuarie, pronuntarea unei solutii asupra obiectiilor de neconstitutionalitate formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie si Partidul National Liberal cu privire la modificarile aduse legilor 303 si 317 din 2004.Vezi…

- Corpul anti-coruptie al Consiliului Europei (GRECO) a concluzionat, intr-un raport publicat joi, ca Romania a facut progrese foarte mici in implementarea recomandarilor referitoare la prevenirea si combaterea coruptiei in ceea ce ii priveste pe membrii Parlamentului, judecatorii si procurorii. GRECO…

- Reprezentanții societații civile care au solicitat organizarea referendumului pentru anularea sistemului electoral mixt califica toate incalcarile semnalate de Comisia Electorala Centrala drept „nimicuri juridice”.

- Cazul polițistului pedofil a readus in discuție felul in care funcționarii statului sunt evaluați psihologic si declarați apți pentru a face o meserie care are legatura directa cu securitatea cetațeanului. S-a ajuns la concluzia ca la nivelul ministerului de Interne sunt folosite teste psihologice…

- Spre sfarsitul acestei saptamani, reprezentantul societatii civile in CSM, Victor Alistar, a declarat ca, in pofida faptului ca el nu crede ca ar fi in ofiteri SRI sub acoperire in tagma judecatorilor, CSM ar trebui sa clarifice acest aspect. Intr-un stil caragialesc, Alistar incearca sa creeze degringolada…

- Victor Alistar, reprezentant al societații civile in Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), a declarat, joi, ca nu crede in existenta unor magistrati care lucreaza si in cadrul serviciilor de informatii (SRI), dar, in același timp, s-a pronuntat pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de implicarea…

- Victor Alistar, membru in Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) din partea societatii civile, a afirmat joi ca nu crede in existenta unor magistrati care lucreaza si in cadrul serviciilor de informatii, dar s-a pronuntat pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de astfel de suspiciuni.…

- Mai multe organizatii non-guvernamentale ii solicita presedintelui Klaus Iohannis, printr-o scrisoare deschisa, medierea 'conflictului' intre stat si societate. "Sunteti, conform Constitutiei, singurul mediator chemat sa actioneze atunci cand intervine o criza in functionarea autoritatilor…

- 'Anul 2017 a fost caracterizat in cadrul CSM printr-o activitate considerabila si printr-o buna conlucrare, in ciuda disputelor si dezbaterilor care au avut loc, uneori mai aprinse. A fost caracterizat prin niste provocari fara precedent. Am o experienta in cadrul Ministerului Public, am urmarit…

- ”Vineri, 22 decembrie 2017, judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie s-au intrunit in Sectii Unite, conform dispozitiilor art. 25 lit. c) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sesizarea Curtii Constitutionale…

- Inalta Culte de Casatie si Justitie a decis vineri sa sesizeze Curtea Constitutionala in legatura cu neconstitutionalitatea unor articole modificate de Parlament din alte doua legi, respectiv Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.…

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania (FJR) a solicitat Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) sa sesizeze Curtea Constitutionala in ce priveste Legea privind organizarea judiciara, a doua lege adoptata de Parlament dupa cea privind Statutul Magistratilor.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat miercuri ca ia in calcul sa sesizeze instanta de contencios administrativ, dupa ce Consiliul Superior al Magistraturii a decis ca a incalcat independenta sistemului judiciar cand a declarat, in legatura cu cazul "Belina", ca "legalitatea unei hotarari…

- Senatul a adoptat miercuri dezbaterea legii 304/2004 privind organizarea judiciara. Legea a fost adoptata cu 80 pentru și 29 de voturi impotriva. Singurele modificari semnificative aduse legii privind organizarea judiciara fata de forma adoptata de Camera Deputatilor au fost in ceea ce priveste…

- Proiectele de lege privind organizarea judiciara si functionarea CSM Miercuri încep în plenul Senatului dezbaterile proiectelor de lege privind organizarea judiciara si functionarea Consiliul Superior al Magistraturii, care au fost dezbatute, marti seara, într-o atmosfera…

- Comisia speciala pentru legile justiției, condusa de deputatul Florin Iordache, a adoptat marți, 19 decembrie, un raport favorabil pe proiectul de modificare a legii 304/2004 privind organizarea judiciara. Au fost 12 voturi „pentru” și 5 „impotriva”.Proiectul merge la votul final din plenul…

- Comisia speciala parlamentara condusa de deputatul PSD Florin Iordache a reluat marti de la ora 17.00 dezbaterile pe proiectul de modificare a Legii 304 privind organizarea judiciara, incepute luni seara la ora 21.20, si intentioneaza sa lucreze si sa finalizeze raportul si la cea de-a treia lege a…

- Consiliul Superior al Magistraturii i-a transmis, luni, presedintelui Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache (PSD), o scrisoare deschisa in care precizeaza ca „Justitia trebuie sa ramana putere a statului, a oamenilor drepti”.

- Comisia speciala parlamentara pe domeniul justitiei se va reuni, luni, pentru a discuta amendamentele depuse de senatori la cele trei legi ale justitiei – statutul magistratilor, organizarea judiciara si CSM. Votul final, in Senat, pe cele trei proiecte mari ar urma sa fie dat saptamana aceasta. In…

- Modificarea legilor privind organizarea judiciara si CSM Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, dupa zece ore de dezbateri si schimburi de replici dure între putere si opozitie, proiectele PSD- ALDE de modificare a legilor privind organizarea judiciara si Consiliul Superior…

- Reprezentantii USR si PNL au acuzat miercuri din nou, de la tribuna Camerei Deputatilor, coalitia PSD - ALDE - UDMR ca ''isi bate joc'' de un mecanism sensibil - CSM -, in timp ce deputatul PSD Nicolae Bacalbasa a omagiat "clarviziunea presedintelui SUA, Donald Trump, care a dezvaluit zilele trecute…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri, 13 decembrie, amendamentele la Legea 304/2004 privind organizarea judiciara. Este a doua lege din pachetul "legilor justitiei", dupa legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Deputatii au intrat imediat in dezbatere pe amendamentele la legea…

- Premierul desemnat al Poloniei Mateusz Morawiecki a calificat drept „amenințari urâte“ avertismentele UE ca urmare a adoptarii de catre Parlament a unor modificari la legile Justiției, prin care sunt conferite Legislativului puteri sporite asupra sistemului judiciar, de exemplu control…

- Comisia speciala pentru legile justiției dezbate, marți, proiectul de lege privind Consiliul Superior al Magistraturii. Parlamentari iau adoptat un amendament care prevede ca doar Inspectia judiciara exercita actiunea disciplinara in cazul magistratilor, si nu si ministrul Justitiei sau presedintele…

- Comisia a adoptat un raport favorabil pentru modificarea acestei legi. Au fost exprimate 14 voturi "pentru" si 5 "impotriva". ”Ca sa terminam cu dezinformarea din societate, inspecția judiciara sa fie o instituție autonoma, iar numirea conducerii va fi la CSM. Nu se poate mai transparent…

- Judecatorul Bogdan Mateescu, membru in Consiliul Superior al Magistraturii, a explicat ca in cazul unor legi complexe, care intereseaza domeniul de activitate al justitiei, comisiile de elaborare se instituie de catre Ministerul Justitiei, iar in componenta acestora trebuie inclus un reprezentant al…

- Trei autobuze ale Societatii de transport public Timisoara au fost atacate cu oua, in aceasta seara, autovehiculele fiind retrase de pe traseu. Atacurile au dus la ranirea unor pasageri, dar si a unui sofer de pe Expres. Din cauza acestor incidente, graficul de circulatie al liniei Expres 7 a fost decalat…

- Modificarile la legile justiției se afla, vineri, in a treia zi de dezbatere in comisia parlamentara speciala. Membrii comisiei au decis ca președintele Romaniei nu poate refuza nici numirile la șefia ICCJ, dupa ce in urma cu o zi stabilisera ca șeful statului nu poate refuza numirile procurorilor și…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, acuza din nou DNA de modul in care instrumenteaza dosarele și spune ca instituția a devenit un instrument politic și face justiția selectiva. In ceea ce priveste o posibila revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, Tariceanu a spus ca este treaba ministrului…

- Directorul executiv al Transparency International Romania venea la munca, miercuri, cand a avut loc accidentul. Taxiul in care se afla a incercat sa intoarca pe linia continua si a acrosat in plin trei autoturisme. Alistar urma sa mearga la spital, pentru ca s-a lovit la cap si are o coasta fracturata.…

- Liderul „Partidului Nostru” (PN), Renato Usatii, susține inițiativa societații civile de a iniția un referendum pentru anularea sistemului mixt de vot pentru alegerile parlamentare de la anul viitor. Acesta a declarat astazi, in cadrul unei conferințe de presa, ca deja a vorbit cu unii primari ai PN.…

- Victor Alistar a fost implicat intr-un accident de mașina in timp ce se deplasa catre sediul CSM. Victor Alistar, membru al Consiliului Suprem al Magistraturii, a fost implicat, miercuri dimineața, intr-un accident rutier, in apropierea sediului institutiei. Directorul executiv al Transparency International…