- Mama și bunicul Luizei au refuzat sa mearga la spital, deși medicii de la Ambulanța le-au recomandat acest lucru, din cauza unor stari de lipotimie, transmite Mediafax.Mama și bunicul Luizei au fost consultați de medicii de la Ambulanța dupa ce li s-a facut rau in timp ce jandarmii se aflau…

- Idee incredibila a avocatului familiei Luizei Melencu. Tonel Pop vrea sa organizeze un teledon pentru ca familia Melencu sa plateasca amenda pe care DIICOT le-o va aplica pentru ca mama fetei a refuzat sa mearga la audieri. Monica Melencu a declarat de mai multe ori ca nu vrea sa dea noi probe ADN…

- Avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop, a declarat ca luni va fi reconstituit cazul Alexandrei, iar marți al Luizei, acesta considerand sa timpul este insuficient, dat fiind faptul ca Gheorghe Dinca spune lucruri „aberante, care nu au un curs logic”.Tonel Pop, avocatul familiei Luizei…

- Avocatul familiei Luizei Melencu, tanara disparuta pe 14 aprilie, pe care Gheorghe Dinca a declarat ca a ucis-o, e de parere ca exista o a treia victima a criminalului din Caracal. Tonel Pop spune ca sunt indicii care arata ca anchetatorii vor sa evite un scandal și ca exista si bijuterii care ar indica…

- Avocatul familiei Luizei Melencu a depus la DIICOT o cerere prin care solicita daune morale de 300.000 de euro, pe parte civila, in dosarul criminalului in serie din Caracal, Gheorghe Dinca, susțin surse apropiate anchetei. Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, tanara de 18 ani sechestrata și…

- Mama si bunicul Luizei Melencu, cealata fata disparuta la Caracal, au incercat sambata sa intre in curtea locuintei lui Ghoerghe Dinca, barbatul acuzat de omor calificat in cazul Alexandrei Macesanu si suspectat ca ar avea legatura cu disparitia Luizei. Mama si bunicul Luizei au incercat sa rupa cordonul…

