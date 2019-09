Meciuri tari în Europa. Juventus, anihilată la Florența. City, probleme la Norwich Fiorentina a obtinut primul punct in acest sezon, tinand-o in sah acasa pe detinatoarea titlului, Juventus, scor 0-0, sambata, in etapa a 3-a a campionatului de fotbal al Italiei. La capatul unui meci plicticos, Juventus a pierdut primele puncte din aceasta editie a Serie A. Doi jucatori ai torinezilor, Douglas Costa si bosniacul Miralem Pjanic, au parasit terenul din cauza unor probleme musculare, cu patru zile inaintea duelului cu Atletico Madrid din Liga Campionilor, relateaza EFE. In asteptarea celorlalte meciuri ale etapei, care se incheie luni, Juventus este lider, cu 7 puncte. Napoli -… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

