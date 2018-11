Măsură DURĂ împotriva românilor din Italia. Riscă să rămână fără maşini Institutia a inclus intr-un decret, o prevedere care le interzice celor care locuiesc in Italia sa circule mai mult de 60 de zile cu vehicule inscrise in alte tari. Multi dintre cei vizati sunt romani. Cei care incalca interdictia vor plati o amenda de peste 700 de euro. Cine nu achita suma risca sa ii fie sechestrata masina. Decretul urmeaza sa fie votat in parlament, in perioada urmatoare. Cand au scris documentul, italienii s-au inspirat din Austria - unde este in vigoare, o lege asemanatoare. Sursa: Pro TV Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

