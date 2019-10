Stiri pe aceeasi tema

- Functia respectiva a ramas vacanta dupa decesul la 22 iulie a japonezului Yukiya Amano, directorul general al AIEA din ultimii 10 ani. Se asteapta ca in luna septembrie Consiliul Guvernatorilor - format din 35 de tari - sa aleaga un nou director general.Potrivit comunicatului, Argentina…

- Informația a fost data chiar de Agenție, printr-o nota trimisa statelor membre, potrivit Mediafax, care citeaza Reuters. ”Secretariatul Agenției Internaționale pentru Energie Atomica regreta sa informeze ca directorul general Yukiya Amano a decedat”, se arata in nota. Saptamana trecuta…

- Yukiya Amano fusese reales in functia de presedinte al AIEA in 2017, pentru un al treilea mandat de patru ani, pana la 30 noiembrie 2021. Nu mai departe de saptamana trecuta insa s-a anuntat insa ca niponul intentioneaza sa demisioneze in luna martie a anului viitoru, din cauza unei boli care l-a…

- Diplomatul roman Cornel Feruta ar putea deveni noul director general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), informeaza agentia Reuters, care citeaza surse diplomatice. Potrivit acestora, actualul detinator al functiei, japonezul Yukiya Amano, ar urma sa demisioneze din cauza starii…

- Noul director general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) ar putea fi un roman, in persoana diplomatului Cornel Feruta, care in prezent este coordonator-sef al AIEA. Un contracandidat ar putea fi ambasadorul Argentinei la AIEA, Rafael Grossi. Potrivit unor surse diplomatice, citate…

- Diplomatul japonez, in varsta de 72 de ani, a fost reales in 2017 in al treilea mandat de patru ani, pana la 30 noiembrie 2021. AIEA verifica respectarea restrictiilor activitatii nucleare iraniene in baza Acordului de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian, din care Statele Unite s-au retras…

- Potrivit Reuters, unul din posibilii sai succesori ar fi diplomatul roman Cornel Feruta, in prezent coordonator-sef al AIEA. Amano, diplomat japonez in varsta de 72 de ani, a fost numit in 2017 pentru un al treilea mandat succesiv de patru ani in fruntea AIEA, mandat care s-ar incheia in mod normal…

- Un document al Adunarii Parlamentare a NATO a reaprins marti o controversa in Belgia cu privire la prezenta armelor nucleare americane in Flandra, deputati ai opozitiei cerand guvernului o 'dezbatere transparenta' pe acest subiect, potrivit France Presse. Un deputat ecologist a acuzat statul…