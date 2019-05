Marius Copil a reluat colaborarea cu antrenorul Andrei Pavel

Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul roman Marius Copil (28 ani) a anuntat, vineri, intr-o postare pe Facebook, ca Andrei Pavel este din nou antrenorul sau. ''Incepand din aceasta saptamana am reluat colaborarea cu Andrei Pavel. Un antrenor din a carui experienta mai am foarte multe de invatat si care m-a ajutat mult.…

- Tenismanul roman Marius Copil a fost invins, ieri, de americanul Taylor Fritz, 7-6 (5), 7-5, in ultima runda a calificarilor pentru tabloul principal al turneului ATP Masters 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 6.536.160 de euro.Copil (28 ani, 79 ATP) s-a inclinat dupa o ora si 38 de minute…

- Tenismanul roman Marius Copil a fost invins clar de moldoveanul Radu Albot, cu 6-2, 6-2, vineri, in prima runda a turneului ATP de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 8.359.455 dolari. Albot (29 ani, 53 ATP), venit din calificari, s-a impus in doar 62 de minute in fata celui mai…

- Simona Halep, 27 de ani, a plecat din Qatar in Emiratele Arabe Unite. Dupa ce a pierdut finala turneului de la Doha, sportiva care a urcat, de ieri, pe locul 2 WTA, va juca astazi, in turul secund la Dubai, cu Eugenie Bouchard, Canada, 79 WTA. Marea problema careia Simona nu i-a gasit rezolvare o reprezinta…

- Tenismanul Marius Copil a anuntat, pe Facebook, ca a incetat colaborarea cu antrenorul Andrei Pavel, dupa sapte luni de cand cei doi au inceput sa lucreze impreuna. "As vrea sa anunt ca in aceasta saptamana am incetat colaborarea cu Andrei Pavel. Am invatat multe in perioada in care am lucrat impreuna,…