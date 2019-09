Ministrul Muncii a anuntat, in exclsuivitate la Romania TV, ca s-a gasit solutia pentru plata salariilor restante de la ministerele detinute pana nu demult de ALDE. "Suntem acum cu soluția gasita. Maine o sa avem o Ordonanța de Urgența. Am totuși o precizare. Domnul președinte Iohannis ar fi putut rezolva aceasta problema in 5 minute daca nominaliza miniștri interimari pentru o perioada foarte scurta de timp. Dar suntem obișnuiți cu astfel de piedici, la fel ca și cu alte legi care au fost atacate nejustificate. Ii asiguram pe angajații celor trei ministere ca maine vom inchide problema printr-o…