Marile neînțelegeri care au blocat negocierile dintre USR și PLUS Negocierile dintre USR și PLUS pentru incheierea unei alianțe politice in vederea participarii impreuna la urmatoarele runde de alegeri (prezidențiale, locale și parlamentare) bat pasul pe loc și nu au fost lipsite de reacții contondente ale membrilor celor doua echipe, au declarat pentru G4Media.ro surse politice, dupa ce ambele formațiuni au prezentat ”oferte de neacceptat” una pentru cealalta: USR a pus pe masa opținea fuziunii, iar PLUS a venit cu propunerea ca numarul candidaților pe locuri eligibile la parlamentarele de anul viitor sa fie egal, jumatate de la USR, jumatate de la PLUS. … Citeste articolul mai departe pe money.ro…

