Margherita de la Clejani se numara printre vedetele care au acceptat provocarea “Asia Express”, iar ea s-a intors de curand in țara, dupa ce a fost eliminata din show, ale carui filmari nu s-au incheiat inca. Tanara artista și-a lasat masca apropiații și fanii: a slabit foarte mult, iar acest lucru este vizibil. Citește și: […] The post Margherita de la Clejani a slabit enorm in timpul filmarilor de la “Asia Express”! Cum arata acum focoasa bruneta appeared first on Cancan.ro .