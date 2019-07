Stiri pe aceeasi tema

- Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Comanesti, judetul BacauLa tragerea Loto 6 49, de astazi, 18 iulie 2019, s a castigat premiul de categoria I, in valoare de 4.651.706,40 lei aproximativ 983.000 euro .Biletul norocos a fost jucat la agentia 04 030 din Comanesti, judetul Bacau si a fost completat…

- FOTO – Arhiva La extragerea Noroc de joi, 11 iulie 2019, s-au inregistrat doua castiguri de categoria a II-a, in valoare de 151.633,53 lei, fiecare. Primul bilet norocos a fost jucat la agentia 04-018 din jud. Bacau, fiind completat cu 3 variante simple la Loto 6/ 49 si o varianta la Noroc. Cel de al…

- Marele premiu la Loto, in valoare de pest 610.000 de euro a fost castigat duminica. Biletul castigator a costat doar 8,50 lei si a fost jucat la o agentie din Tecuci."La tragerea Loto 6/49, de astazi, 2 iunie 2019, s-a castigat premiul de categoria I, in valoare de 2.898.134,80 lei (peste…

- La tragerea Loto 6 49, de astazi, 2 iunie 2019, s a castigat premiul de categoria I, in valoare de 2.898.134,80 lei peste 610.000 euro , informeaza Loteria Romana. Biletul norocos a fost jucat la agentia 17 021 din Tecuci, judetul Galati si a fost completat cu o singura varianta simpla la Loto 6 49…

- Premiul de categoria I la Loto 6/49, in valoare de 22.265.937 lei (4,7 milioane de euro), a fost castigat la extragerea de duminica, informeaza Loteria Romana. Acesta este primul castig de categoria I obtinut in acest an la Loto 6/49. Biletul norocos a fost jucat la agentia 17-010 din Galati si a fost…

- Marele premiu la Loto 6/49, in valoare de 4,7 milioane de euro, a fost castigat duminica la o agentie din Galati.Citește și: Liviu Dragnea anunța un proiect de lege, la mitingul PSD de la Galați: Saptamana viitoare il depun "La tragerea Loto 6/49, de astazi, 12 mai 2019, s-a castigat…

- La tragerea Loto 6 49, de astazi, 12 mai 2019, s a castigat premiul de categoria I, in valoare de 22.265.937,00 lei 4,7 milioane de euro .Potrivit Loteriei Romane, biletul norocos a fost jucat la agentia 17 010 din Galati si a fost completat la Loto 6 49 cu 3 combinatii complete de numere, dupa cum…

- Un buzoian este marele caștigator la Loto. Acesta a completat doua variante simple la Loto 5/40 pentru Tragerile Speciale de Pasti din 27 aprilie și a avut norocul de a caștiga cu una dintre aceste variante premiul de la categoria I, in valoare de 312.493,40 lei. Biletul norocos a fost jucat la Agentia…