Stiri pe aceeasi tema

- Mohammed Yamin, un cetațean britanic, n-a recunoscut inițial ca s-a alaturat celor de la Al-Qaeda, dar imaginile dintr-un documentar l-au deconspirat. Mohammed Yamin, acum in varsta de 25 de ani, a negat inițial ca s-a alaturat gruparii Al-Qaeda, dar investigatorii au descoperit asemanarea dintre vocea…

- Atacul a avut loc in zona Centrului comercial Arndale, situat in centrul orasului Manchester, afirma surse citate de publicatia The Telegraph si de postul Sky News. Politia a confirmat ca "mai multe persoane" au fost injunghiate de un individ care a atacat la intamplare. Conform presei briatnice,…

- 'Ministrul de externe a vorbit astazi (luni, n.red.) cu secretarul (de stat) Pompeo pentru a discuta o serie de subiecte, printre care Brexit, Hong Kong, Siria, Iran si cazul lui Harry Dunn, in care (Raab) si-a reiterat dezamagirea fata de decizia SUA si le-a cerut (autoritatilor americane) sa o…

- Femeia de 42 de ani avea calitatea de "suspect" in investigatia Politiei din Northamptonshire asupra coliziunii care a avut loc in 27 august in Croughton, a precizat intr-un comunicat sefa operatiunilor de investigatie Sarah Johnson.Ambasada SUA la Londra a declarat ca incidentul a implicat…

- Sapte cetateni straini, proveniti din Spania, Italia, Lituania, Marea Britanie si Rusia, au fost depistati de politistii de frontiera din cadrul PTF Aeroport Cluj-Napoca avand asupra lor sau ascunse in bagajele personale diferite cantitati de substante interzise, susceptibile a fi droguri de mare risc,…

- Un barbat și-a ucis soția în fața curții de judecata în capitala regiunii Kurdistan, orașul Arbil din Irak. Scenele s-au petrecut duminica și motivul crimei are legatura cu divorțul dintre cei doi, au spus autoritațile. Conform unei reprezentate care apara drepturile femeilor, victima a…

- Un politist din Londra a fost atacat cu o maceta joi seara de un barbat de 56 de ani si se afla intr-o „stare grava, dar stabila”, a anuntat politia, potrivit dpa. Politistul in varsta de 28 de ani, care a fost ranit la mana si la cap, este internat in spital 'intr-o stare grava, dar stabila', a precizat…

- Politia londoneza a arestat duminica un adolescent de 17 ani sub banuiala de tentativa de omucidere, dupa ce un baiat de sase ani a fost aruncat de pe o platforma de la etajul 10 al galeriei Tate Modern din capitala britanica, transmite Agerpres. Politia a fost alertata in jurul orei locale 14.40 (13.40…