Maratonul celor 200.000 de calorii arse, cu sportivi de top si atleti Exatlon Romania Peste 500 de oameni s-au adunat in parcarea centrala din Baneasa Shopping City, la cel mai mare maraton de cycling al primaverii, organizat de Music & Cycling, de Ziua Europeana Impotriva Obezitatii, . 6 ore de sport si aproape 200.000 de calorii arse impreuna, sub coordonarea celor mai buni instructori ai momentului: Iulian Panait (sportiv de performanta, multiplu campion balcanic si, vreme de zece ani, recordman national la atletism), Andrei Mutu (instructor Indoor Cycling Gold Level, TRX, BOSU si Flowing Friction Training), Anca Bucur (medaliata la campionatele mondiale de gimnastica aerobica,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

