Viitorul Guvern care ar putea fi format de PNL si alte partide politice va acorda o atentie sporita refacerii capacitatilor administrative necesare functionarii statului, precum si investitiilor in domeniul public, in paralel cu alte masuri de incurajare a economiei, a declarat sambata seara presei presedintele PNL, Ludovic Orban. "Prima masura si cea mai importanta masura va fi refacerea capacitatilor administrative ale statului prin atragerea si promovarea in interiorul acestor institutii a oamenilor competenti, pe baza profesionalismului, meritocratiei, precum si evaluarea obiectiva a activitatii…