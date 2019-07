Stiri pe aceeasi tema

- Lacasele de cult ce sunt parte a circuitului turistic, bisericile de lemn din Transilvania, sunt cele mai cautate obiective culturale in perioada vacantei de vara, a precizat, marti, pentru AGERPRES, presedintele Asociatiei Nationale de Turism Rural Ecologic si Cultural din Romania-ANTREC, filiala Maramures,…

- Proiectul BRUA (Bulgaria-Romania-Ungaria-Austria, tarile strabatute de coridor), derulat de Romania prin intermediul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A., consta in construirea unei conducte noi de transport gaze care va conecta Nodul Tehnologic Podisor (Giurgiu) cu Statia…

- Conferinta stiintifica internationala organizata de Agenția Naționala a Zonei Montane, impreuna cu Academia Romana perioada 23–25 mai 2019 va avea loc cea de-a XXI–a editie a conferinței științifice internaționale "Turismul rural romanesc in context internațional. Actualitate și perspective". Lucrarile…

- Aria naturala Creasta Cocosului (1.423 metri altitudine) din Muntii Gutai, fosta rezervatie geologica protejata cu suprafata de peste 50 de hectare, este apreciata atat de turistii romani, cat si de cei straini pentru unicitatea peretului aproape vertical, fost cos al unui vulcan stins ce se inalta…

- Un elicopter de fabricație sovietica, care zbura clandestin in spatiul aerian al Romaniei s-a prabușit in Maramureș. Pilotul a fost gasit mort, iar anchetatorii spun ca accidentul aviatic a avut loc in urma cu cateva zile. Epava a fost descoperita de un cioban, intr-o padure de langa Sapanța, intr-o…

- Turistii care isi vor petrece minivacanta de Paste in pensiunile din zona rurala a judetului Maramures prefera satele si comunele cu lacase de cult vechi, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, presedintele Asociatiei Nationale de Turism Rural Ecologic si Cultural din Romania (ANTREC), filiala Maramures,…

- Romanii au ales sa-și petreaca minivacanța de Paște și de 1 Mai atat in țara, cat și in strainatate, in destinații exotice. Destinațiile preferate ale romanilor pentru vacanța de Paște și de 1 Mai sunt Bucovina, Maramures si statiunile de pe Valea Prahovei, dar si de pe litoralul romanesc, si Delta…