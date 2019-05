Stiri pe aceeasi tema

- Mii de cehi au manifestat din nou luni la Praga impotriva noului ministru controversat al justitiei care, in opinia lor, ar putea frana sau chiar stopa urmaririle judiciare impotriva premierului miliardar Andrej Babis, inculpat pentru o presupusa deturnare de subventii europene, relateaza AFP.…

- Presedintele ceh, Milos Zeman, a investit-o marti pe Marie Benesova in postul de ministru al justitiei, desi continua manifestatiile impotriva acestei numiri despre care opozitia considera ca ameninta independenta justitiei si ar fi un ajutor pentru premierul Andrej Babis, investigat intr-un dosar…

- Mii de cehi au protestat luni, la Praga si in alte orase din Cehia, contra numirii Mariei Benesova in functia de ministru al justitiei, ei sustinand ca Benesova este o aliata apropiata a premierului Andrej Babis care este urmarit in justitie pentru o presupusa frauda cu subventii europene, transmite…

- Premierul Cehiei, miliardarul Andrej Babis, a declarat sambata ca nu va demisiona, chiar daca va fi pus sub acuzare pentru implicare intr-o frauda cu subventii europene, relateaza AFP, informeaza Agerpres.ro.Citește și: Procurorii americani cer 18 luni de inchisoare pentru o rusoaica acuzata…

- Saptamana trecuta, politia a recomandat inculparea sefului guvernului pentru implicarea sa intr-o frauda cu subventii europene in valoare de doua milioane de euro si pentru care risca o pedeapsa de cinci pana la zece ani de inchisoare. "Nu voi demisiona deoarece spun de la inceput ca aceasta este…

- Politia ceha recomanda punerea sub acuzare a premierului, miliardarul Andrej Babis, pentru implicarea sa intr-o frauda cu subventii europene in valoare de doua milioane de euro, a anuntat miercuri un purtator de cuvant, relateaza AFP."Ancheta este terminata si dosarul complet a fost inaintat…