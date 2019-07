MANEAUA de la ELECTRIC CASTLE! VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Explozie de distracție in a treia noapte de Electric Castle, unde s-au auzit și manele. Artistul Tommy Cash i-a surprins pe spectatori cu o melodie interpretata de Adrian Minune. Dupa manelele de la Neversea, a venit și randul celor de la Electric Castle. Artistul Tommy Cash a fost protagonistul unui…

- ”Așa sunt zilele mele, Una buna, Zece in care nu ii desconsider pe ceilalți in funcție de cine sunt, pe cine iubesc sau ce fel de muzica asculta.” scrie Ambasada Suediei pe Facebook. Reacția vine dupa ce DJ-ul suedez Salvatore Ganacci a mixat la Neversea maneaua „Așa trec zilele…

- Neversea a oferit, sambata seara, un show incendiar, memorabil, și la propriu, și la figurat. Clipurile cu maneaua lui Adrian Minune s-au viralizat imediat, fiecare news feed fiind invadat de melodia "Așa sunt zilele mele", mixata de Salvatore Ganacci.

- "De la PSD invatam/Pe bunici sa-i ajutam/Pe bunici sa-i ajutam/Cu pensia lor marita/Viata e mai linistita/Hai, iesiti cu toti la vot/Cu bunicii la un loc/Ei voteaza in numar mare/PSD le da valoare" sunt cateva dintre versurile melodiei. Videoclipul postat pe Facebook de Codrin Stefanescu,…