- FED CUP, FRANȚA - ROMANIA 1-1 // Mihaela Buzarnescu (30 WTA) a cedat in fața Carolinei Garcia (21 WTA) in al doilea meci al zilei, scor 3-6, 3-6. Simona Halep (2 WTA) a adus Romaniei primul punct dupa ce a invins-o in primul meci pe Kristina Mladenovic (66 WTA), scor 6-3, 6-1. ...

