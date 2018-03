MAE: Procesul de retragere a Marii Britanii din UE, discutat de secretarul de stat Winzer cu ambasadorul Bulgariei

Stiri pe aceeasi tema

- In prezent, calitatea de membru al Uniunii Europene al Marii Britanii impiedica Registrul Auto Roman sa interzica circulatia masinilor cu volan pe dreapta pe strazile din Romania. Cel mai probabil, situatia se va schimba dupa Brexit. Conducerea RAR se gandeste serios sa interzica circulatia masinilor…

- Marea Britanie a fost sustinuta de aliatii sai, inclusiv de SUA, in condamnarea Rusiei, in cadrul unei intalniri a Consiliului de Securitate al ONU de miercuri noapte, desi Rusia a sustinut la Consiliul de Securitate ca nu a creat sau cercetat vreodata neurotoxina Novichok, cea folosita in atacul asupra…

- Rata mortalitatii in Uniunea Europeana a fost, in anul 2015, de 1.036 de decese la 100.000 de locuitori, statele membre cu cea mai ridicata rata a mortalitatii fiind Bulgaria (1.660 de decese la 100.000 de locuitori), urmata de Romania (1.530 de decese la 100.000 de locuitori) si Ungaria (1.500 de…

- BOMBA ANULUI. Aceste masini vor fi interzise in Romania.Vezi de cand incepe nebunia si care este explicatia autoritatilor In prezent, calitatea de membru al Uniunii Europene al Marii Britanii impiedica Registrul Auto Roman sa interzica circulația mașinilor cu volan pe dreapta pe strazile din Romania.…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat joi ca problema granitei irlandeze este pe primul loc in discutiile pentru Brexit cu Marea Britanie, relateaza site-ul publicatiei Irish Times. Tusk s-a intalnit la Dublin cu premierul irlandez Leo Varadkar, la o zi dupa ce Consiliul…

- Potrivit sursei citate, in cadrul discutiilor a fost reconfirmata dorinta ambelor parti de a agrea cat mai curand posibil textul Acordului de retragere, pentru a incepe negocierile privind cadrul relatiilor viitoare. 'Am reiterat prioritatea Romaniei, subliniata si de doamna prim-ministru…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut miercuri o intrevedere cu ministrul pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, David Davis, cu ocazia unei serii de vizite efectuate de acesta in statele membre, in perspectiva reuniunii Consiliului European (Articolul 50),…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut miercuri o intrevedere cu ministrul pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, David Davis, cu ocazia unei serii de vizite efectuate de acesta in statele membre, in perspectiva reuniunii Consiliului European (Articolul 50),…

- "Romania a facut pasi foarte importanti" România a facut pasi foarte importanti, în cei 10 ani de participare la Uniunea Europeana, în ceea ce priveste justitia si lupta împotriva coruptiei, considera ambasadorul Marii Britanii, Paul Brummell. Prezent, marti,…

- Romania a facut pasi foarte importanti, in cei 10 ani de participare la Uniunea Europeana, in ceea ce priveste Justitia si lupta impotriva coruptiei, considera ambasadorul Marii Britanii, Paul Brummell. Prezent, marti, la Cluj, unde a fost intrebat de jurnalisti ce crede despre ultimele evenimente…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, se intalneste miercuri, la Bucuresti, cu ministrul pentru Brexit al Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, David Davis, potrivit agendei publice a MAE. Vizita lui Davis vine in contextul in care Regatul Unit va parasi Uniunea…

- In cadrul convorbirii, prim-ministrul Borisov a reliefat rolul Romaniei in lupta pentru constituirea statului bulgar modern si a multumit premierului Dancila pentru contributia adusa de poporul roman. De asemenea, el a felicitat-o pentru preluarea functiei de prim-ministru."Inaltul demnitar…

- Orasul olandez Amsterdam a fost desemnat pentru a gazdui acest sediu (EMA) care va trebui sa fie mutat de la Londra in perspectiva iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana. Romania a ratat șansa de a avea Agenția Europeana a Medicamentului. Despre acest subiect, europarlamentara Norica…

- Marea Britanie doreste sa pastreze relatiile de prietenie si parteneriatele pe care le are cu Romania si dupa ce va parasi Uniunea Europeana, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, Suella Fernandes, ministru in Departamentul pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana (DExEU). Oficialul…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, in conformitate cu datele transmise de oficiul britanic de meteorologie, in perioada 27 februarie - 3 martie sunt preconizate conditii…

- Prințul Șerban Cantacuzino a murit. Descendent al unei vechi familii boierești romanești, Șerban Cantacuzino s-a stins din viața la varsta de 90 de ani. Fiul lui George Matei Cantacuzino a fost membru onorific al Uniunii Arhitectilor din Romania și președintele Fundatiei Pro-Patrimonio care s-a implicat…

- Printul Serban Cantacuzino s a stins din viata la varsta de 90 de ani. Vestea a fost facuta publica de Ambasada Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii. "Cu deosebita tristete am aflat de trecerea in nefiinta a Printului Serban Cantacuzino, personalitate remarcabila a exilului romanesc, un destin…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul ministrului delegat pentru Afaceri Europene, a organizat dezbaterea publica intitulata „Romania in contextul Brexit. A doua etapa a negocierilor dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie“. In interventia pe care a sustinut-o in timpul evenimentului…

- Dezvoltarea componentei economice a parteneriatului strategic a fost principala tema a discutiilor de marti cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a precizat presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. "Am discutat despre dezvoltarea componentei economice a parteneriatului strategic,…

- Ministrul Tudorel Toader s-a intalnit marti cu ambasadorul Republicii Croatia in Romania, Davor Vidis, context in care au discutat, printre altele, despre colaborarea in domeniul Justitiei, cu accent pe dezvoltarea cadrului juridic bilateral. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, in cadrul…

- Intalnire intre ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, și omologul sau elen, Georgios Katrougalos: „Romania și Grecia sunt angajate in efortul comun pentru o Europa unita și coeziva, care funcționeaza in interesul cetațenilor“ Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul ministrului delegat pentru Afaceri Europene, a organizat joi, 15 februarie, dezbaterea publica intitulata „Romania in contextul Brexit. A doua etapa a negocierilor dintre Uniunea Europeana și Marea Britanie“. In intervenția pe care a sustinut-o in timpul…

- Aflat la Londra, Mihai Daraban a subliniat importanța consolidarii schimburilor comerciale dintre cei doi parteneri, cu accent pe stimularea exporturilor romanești. In acest context, Daraban aprecizat ca intreaga rețea de Camere de Comerț și Industrie din Romania va informa in permanența mediul de…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat, marti, 13 februarie a.c., urmatoarele decrete: Decret privind supunerea spre adoptare Parlamentului a aprobarii Contractului cadru de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii (Romania UE cofinantare pentru transport 2014-2020), semnat…

- Ambasadorii SUA, Marii Britanii, Belgiei si Ungariei in Romania au dansat, au baut palinca si au mancat kurtoskalacs (colac secuiesc), sambata, la traditionalul bal de Lasata Secului din Harghita, desfasurat in acest an in localitatea Sansimion, in cadrul caruia a fost inmormantata ritualic iarna,…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Externe (MAE) Melania-Gabriela Ciot a participat vineri la evenimentul de lansare publica a proiectului de implementare in Romania a Sistemului European de Verificare a Medicamentelor si a salutat organizarea unei astfel de manifestari dedicate unei teme…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Externe (MAE) Melania-Gabriela Ciot a participat vineri la evenimentul de lansare publica a proiectului de implementare in Romania a Sistemului European de Verificare a Medicamentelor si a salutat organizarea unei astfel de manifestari dedicate unei teme…

- Ministerul Afacerilor Externe a luat nota de recentele declaratii ale prim-ministrului Marii Britanii, Theresa May, prin care se facea referire la o posibila limitare a drepturilor cetatenilor europeni care vor dori sa se stabileasca in Marea Britanie la o data ulterioara termenului de retragere a acestui…

- Claudia Țapardel a sancționat declarațiile Theresei May, afirmand ca sunt ”populiste” și ”nerealiste”. Prioritate absoluta pentru Romania ”Poziția Uniunii Europene este ca libertatea de mișcare este un drept fundamental și trebuie sa continue inclusiv pe perioada de tranziție, adica…

- Afirmațiile sunt facute cu privire la mentinerea dupa Brexit a sistemului de tip "pasaport", prin care bancile cu sediul in Regatul Unit pot oferi gratuit servicii in UE, dar s-au aratat dispusi sa analizeze un acord de comert liber in acest sector, au declarat, pentru Reuters, diplomati implicati…

- Consiliul European AGRIFISH, care a avut loc la Bruxelles in data de 29 Ianuarie 2018, este primul organizat pe parcursul Președinției Bulgariei. Principalele discuții au vizat Comunicarea Comisiei intitulata “Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii”, situația de pe piața zaharului, a carnii…

- Romania poate fi considerata o tara a contrastelor atunci cand vorbim despre utilizarea serviciilor financiare, cu cetateni care formeaza cozi la bancomatele bancilor in ziua de salariu pentru a-si scoate toti banii de pe card pana la cetateni care abordeaza o viata cashless, mizand pe platile cu…

- Fabricile de lactate din UE au procesat 152 milioane de tone de lapte crud in 2016, potrivit datelor Eurostat. Din aceasta cantitate, 37% din laptele pus la dispozitia procesatorilor de lactate a fost transformat in branza, 30% a fost folosit la productia de unt, 13% pentru productia de smantana…

- UPDATE: Guvernul Dancila a trecut de Parlament cu 282 de voturi ”pentru”. Senatul si Camera Deputatilor s-au reunit luni dupa-amiaza pentru votul privind Cabinetul Dancila. La sedinta si-au inregistrat prezenta 352 de parlamentari, transmite News.ro . UPDATE 17.55: Guvernul Dancila va depune juramantul…

- ”As remarca aici o provocare suplimentara careia trebuie sa-i facem fata pe termen mediu, si ma refer aici la faptul ca Uniunea Europeana va traversa o perioada de ample transformari, unele determinate de iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Aceste transformari se vor reflecta in mod sigur…

- Parasirea Uniunii Europene de Marea Britanie a clatinat din temelii vechiul proiect care facea din statele membre un fel de Statele Unite ale Europei. Liderul de la Elysee a precizat, intr-un interviu pentru BBC ca decizia Marii Britanii de a iesi din Uniunea Europeana a fost motivata de faptul ca…

- Johnson, unul dintre cei mai vocali politicieni care au militat pentru iesirea Marii Britanii din UE, i-a transmis presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, ca este ridicol ca cele doua tari sunt legate de o singura cale ferata, sugerand ca ar trebui construit un pod intre Regatul Unit si Franta.”Sunt…

- Boris Johnson, ministrul de externe al Marii Britanii, a declarat vineri ca ar trebui construit un pod care sa lege Marea Britanie de Uniunea Europeana, dupa ce Regatul Unit va parasi in mod formal blocul comunitar, a relatat cotidianul Daily Telegraph, citat de site-ul agentiei Reuters. Johnson, unul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, in conferinta de presa sustinuta alaturi de premierul Japoniei, Shinzo Abe, ca au decis sa inceapa demersurile pentru ridicarea relatiei dintre Romania si Japonia la nivel de parteneriat strategic. "Am avut discutii aprofundate, care au aratat…

- Shinzo Abe, premierul Japoniei, a fost primit, marti dupa-amiaza, de presedintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni. Vizita sa are loc in plina criza politica, premierul japonez avand programata pentru vizita la Bucuresti si o intalnire cu premierul Mihai Tudose, insa, in conditiile demisiei lui…

- Secretarul general al ALDE, Daniel Chitoiu, considera ca decizia cu privire la nominalizarea unui nou prim-ministru trebuie sa fie luata în urma unei analize amanuntite, astfel încât programul de guvernare al coalitiei PSD - ALDE sa fie pus în aplicare. "ALDE…

- Paul Brummell, ambasadorul Marii Britanii in Romania la București, a recitat, luni, de ziua lui Mihai Eminescu și a Culturii Naționale, poezia ”Lacul”. Videoclipul postat de diplomat este filmat langa Ipotești, chiar in dreptul lacului nuferilor, care l-a inspirat pe Mihai Eminescu in scrierea poeziei. …

- Peste 230.000 de romani lucreaza in Marea Britanie, ocupand locul al treilea ca nationalitate, dupa irlandezi (322.000) si polonezi (916.000), cei mai multi imigranti romani muncind in domenii precum productie, retail si sanatate. In ce conditii vor putea romane in Regatul Unit, dupa data de 29 martie…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, il va primi marti, 16 ianuarie a.c., pe Prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, in cadrul vizitei oficiale pe care inaltul demnitar nipon o intreprinde la Bucuresti. Aceasta este prima vizita in Romania a unui Prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul aniversarii…

- Vanzarile de autoturisme noi in Marea Britanie au inregistrat anul trecut un recul de peste 5%, cea mai puternica scadere anuala inregistrata dupa criza din 2009, din cauza incertitudinilor cu privire la Brexit si la o noua taxa pe autoturismele cu motor diesel, a anuntat Asociatia Producatorilor si…

- Anul care urmeaza va fi unul extrem de important in ceea ce privește procesul de ieșire al Marii Britanii din Uniunea Europeana, dar analiștii spun ca singurul lucru previzibil privind ce urmeaza pentru Brexit in 2018 este ca totul este imprevizibil. In 2016, britanicii au votat sa iasa din Uniunea…

- Cetațenii straini ar putea sa plateasca zece lire la intrarea in Marea Britanie, dupa ce Regatul va ieși din Uniunea Europeana. Propunerea a fost facuta de un grup de politicieni conservatori, care recomanda cabinetului condus de Theresa May sa adopte aceasta masura, relateaza The Telegraph. La inceputul…

- Romania va asuma, pentru șase luni, incepand cu 1 ianuarie 2019, Președinția Consiliului Uniunii Europene, una din cele șapte instituții ale Uniunii. Inainte cu ceva mai mult de un an, tara noastra a demarat procesul de organizare a actiunilor, anuntand, prin ministrul delegat pentru Afaceri Europene,…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a discutat marti, la Palatul Victoria, cu ambasadorul Regatului Tarilor de Jos, Stella Ronner-Grubacic, despre perspectivele de dezvoltare a cooperarii economice bilaterale, se arata intr-un comunicat al Guvernului, remis Agerpres.Potrivit sursei citate, seful Executivului…