- Luigi Di Maio, liderul Miscarii 5 Stele (M5S), a indicat marti ca este iminenta caderea guvernului de coalitie, in care formatiunea sa populista este partenera partidului de dreapta Liga, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Di Maio i-a multumit premierului Giuseppe Conte pentru activitatea…

- Formațiunea politica Mișcarea 5 Stele a afirmat ca Matteo Salvinii, liderul partidului Liga, nu mai este considerat un partener credibil, eliminand astfel posibilitatea privind o viitoare coaliție, relateaza site-ul agenției Reuters.Citește și: VIDEO Dancila, anunț BOMBA in timpul discuțiilor…

- Alegeri rapide sau guvern tehnocrat? Decisa brutal si în plina vara de catre Matteo Salvini, seful Ligii si omul forte al guvernului, destramarea coalitiei populiste, la putere de 14 luni, împinge Italia în incertitudine, potrivit Le Vif, citat de Rador.Alegeri fara îndoiala,…

- O decizie brutala a liderului extremei drepte italiene, Matteo Salvini, care intervine intr-un moment nepotrivit, in plina vara. Rupe, de fapt, coaliția la guvernare și arunca Italia in incertitudine. Lovitura de teatru in guvernul Italiei. Matteo Salvini, ministru de Interne și liderul Ligii (formațiune…

- Uniunea Europeana ar trebui sa permita Italiei sa reduca taxele si sa investeasca in economia verde pentru a stimula avansul PIB-ului, a afirmat luni vicepremierul Luigi Di Maio, liderul Miscarii 5 Stele (M5S, antisistem), transmite Reuters. Di Maio se va întâlni în cursul zilei de…

- ​Daca guvernarea Italiei nu a fost niciodata ușoara, nici acest guvern - o coaliție între Mișcarea de 5 Stele (M5S) și Liga - nu a avut niciodata o viața ușoara, adevarul este ca de la alegerile europene între partenerii de coaliție atmosfera este, dupa cum au prezis și analiștii, insuportabila,…

- Membrii partidului anti-establishment Miscarea 5 Stele au votat joi in mare majoritate in favoarea ramanerii in fruntea formatiunii a lui Luigi Di Maio, in pofida rezultatelor obtinute in alegerile europene de duminica, relateaza Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: Ipoteza care dinamiteaza…

