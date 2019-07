Macron în Serbia. Promisiunea făcută preşedintelui sârb "Voi organiza peste cateva saptamani (la Paris) o reuniune cu liderii kosovari, cancelarul german (Angela Merkel) si cu dumneavoastra' pentru a gasi 'o solutie globala si permanenta", a declarat presedintele francez intr-o conferinta de presa organizata in comun cu omologul sau sarb, Aleksandar Vucic. Impreuna cu Angela Merkel, Emmanuel Macron incearca de un an sa determine Serbia la reluarea dialogului cu fosta sa provincie, a carei independenta nu a recunoscut-o inca. In contextul tensiunilor care au crescut intre cele doua parti cu incepere din toamna, un summit sub egida Frantei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Brigada franco-germana, elicopter britanic: traditionala defilare militara de 14 iulie, de Ziua Nationala a Frantei, s-a desfasurat in acest an sub semnul cooperarii militare europene, un proiect drag presedintelui Emmanuel Macron, care a fost gazda festivitatilor, in prezenta mai multor lideri europeni,…

- Inspirat de festivitatile de Ziua Nationala a Frantei, Donald Trump a vrut sa aiba o parada militara cel putin la fel de fastuoasa. Zeci de tancuri vor defila pe strazile principale din Washington DC, in...

- Tratatul INF, semnat de SUA si URSS in 1987, a interzis rachetele cu lansare de la sol capabile sa transporte focoase nucleare pe o distanta intre 500 si 5.500 de kilometri. In virtutea decretului care intra in vigoare de la semnarea sa, Rusia nu se mai conformeaza prevederilor tratatului. Decizia…

- ''Joi dimineata, un imens laborator de productie de cocaina a fost gasit intr-un hangar al unei ferme situate pe strada Molenweg "din Oud-Vossenmeer, din sudul provinciei Zeelanda, a anuntat politia intr-un comunicat."Aceasta este unul dintre cele mai mari laboratoare descoperite in tara…

- Un var al presedintelui rus Vladimir Putin ar fi implicat in uriasul scandal de spalare de bani prin intermediul mai multor banci din Europa. Asa sustine un angajat al Danske Bank din Estonia. Activitatea filialei este suspendata din februarie si anchetata in Danemarca, Marea Britanie si Statele…

- Joi, 9 mai, a avut loc in Sibiu, cu mare fast, Summitul informal al Sefilor de Stat sau Guvern din Uniunea Europeana. La summit au participat sefi de stat sau de gurven din 27 de tari membre ale Uniunii, printre care: cancelerul Germaniei, Angela Merkel, presedintele Frantei, Emmanuel Macron, prim-ministrul…

- Ceremonii militare au marcat Ziua Independentei de Stat a Romaniei Credit : observatorulph.ro Ceremonii militare, expozitii, concerte si proiectii de filme au avut loc, astazi, în toata tara, pentru a marca Ziua Independentei de Stat a României, Ziua Victoriei Coalitiei Natiunilor Unite…

- ALDE TELEORMAN – COMUNICAT DE PRESA in Eveniment / on 09/05/2019 at 11:17 / Ziua Europei sau Ziua Schuman, așa cum mai este cunoscuta datorita declarației istorice facute la data de 9 mai 1950 de ministrul de externe francez Robert Schuman, prin care acesta propunea crearea unei noi forme de…