Macron consideră "pertinent" ca Rusia să revină în G8 "în timp" "Este pertinent ca în timp Rusia sa se poata alatura G8" de unde a fost exclusa în 2014 dupa anexarea peninsulei ucrainene Crimeea, a afirmat miercuri președintele francez Emmanuel Macron, citat de AFP.



"Divorțul a fost înregistrat în momentul invadarii Ucrainei. Condiția prealabila indispensabila" pentru revenirea Moscovei în G8 "este ca o soluție sa fie gasita în legatura cu Ucraina pe baza acordurilor de la Minsk", a adaugat el.



