Stiri pe aceeasi tema

- Lidrul PNL Ludovic Orban, desemnat de partid sa ocupe functia de premier, a avut, luni, o intalnire cu guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, la sediul BNR. Presedintele PNL a confirmat, la Parlament, unde s-a reunit conducerea partidului, ca a avut o discutie, pe probleme economice, cu Isarescu. "Mi se…

- ​​Viorica Dancila se așteapta ca o parte dintre semnatarii moțiunii de cenzura sa se razgandeasca și sa nu voteze împotriva Guvernului pe motiv ca nimeni nu a ajuns în Parlament „pe persoana fizica” și vor trebui sa le explice primarilor de ce „nu-și vor mai primii banii”.…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat duminica seara ca depunerea moțiunii de cenzura întârzie pentru ca exista o diferența între ceea ce declara liderii politici din așa-zisa opoziție ca susțin moțiunea și atitudinea ”de facto”, întrucât înca nu s-au întrunit…

- "Astazi, e prima data din 2017 cand o motiune de cenzura poate sa treaca fara nicio problema. Eu cred ca cei care au anuntat deja ca depun motiune de cenzura au pierdut deja o saptamana. Daca mai pierd o saptamana, s-ar putea sa fie o surpriza mare: sa existe o reorientare, fiindca asa e in Parlamentul…

- Felix Cozma, președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, a reacționat la declarațiile lui Ludovic Orban, cel care a anunțat concedieri la stat. Este vorba de 60.000 de angajații care au intrat in sistemul public , in ultimii doi ani, despre care președintele PNL spune ca nu au nici…

- Premierul Viorica Dancila va avea luni dimineata o întrevedere cu parlamentarii din grupul minoritatilor nationale altele decât UDMR, iar apoi va avea o discutie cu presedintele Klaus Iohannis, informeaza Agerpres. "Mâine dimineata voi fi în Parlament. Merg la Camera…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a cerut luni Guvernului sa accelereze toate procedurile pentru absorbtia de fonduri europene, subliniind ca in caz contrar Romania risca sa piarda 10 miliarde de euro la care are dreptul in cadrul exercitiului financiar 2014 - 2020. "Tragem un semnal de alarma in…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a cerut luni Guvernului sa accelereze toate procedurile pentru absorbtia de fonduri europene, subliniind ca in caz contrar Romania risca sa piarda 10 miliarde de euro la care are dreptul in cadrul exercitiului financiar 2014 - 2020. "Tragem un semnal de alarma…