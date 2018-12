Lucian Șova, veste ȘOC în direct la Antena 3 Deși ministrul avea informația ca trenul s-a pus in mișcare, un calator, Gheorghe Tanasoiu, a intervenit la Antena 3 și a afirmat: ”Garnitura s-a pus in mișcare, așa cum a spus dl ministru Șova, dar 100 de metri, atat, ca sa nu mai poata lua nimeni legatura cu noi. Domnule ministru, puneți in momentul de fața in mișcare comandamentul de iarna! Sunteți unul dintre factorii de raspundere care puteți sa deblocați lucrurile. CFR este blocat! Noi, de 7 ore și jumatate nu facem altceva decat sa ne consolam cu gandul ca ne poate ajuta presa. Nu aveți un telefon cooperativ la nivel de minister? Nu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sute de oameni sunt blocați in doua trenuri in gara din Orșova, dupa ce mai mulți copaci au cazut pe liniile de tensiuni! La Antena 3, ministrul Transporturilor, a dat declarații revoltatoare, spunand ca oamenii nu sunt abandonați in camp, ci sunt intr-o gara.”Imi cer scuze ca pasagerii au…

- Cutremur in județul Caraș-Severin in noaptea de joi spre vineri. Potrivit INFP, seismul a avut 3.7 pe Richter, la o adancime de 4 km. Sesimul a avut loc la ora 3:14, la o adancime de 4 km, conform Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cutremurul…

- Avocata Laura Vicol, care o apara pe Alina Bica, a reacționat dupa ce Tribunalul din Pavas, Costa Rica, a respins cererea de eliberare din arestul preventiv a clientei sale, dar și a Elenei Udrea. „Alina este devastata de aceasta hotarare, nimeni nu se astepta sa stea atat timp in penitenciar. Din punctul…

- O alerta cu bomba a fost primita la 112. Anunțul celui care a sunat a fost ca in trenul ce leaga Iași de Timișoara s-ar afla un dispozitiv explozibil, a anunțat observator.tv . Garnitura care leaga Iașiul de Timișoara este supranumita „Trenul foamei”. Acesta face, in medie, circa 16 ore intre cele doua…

- Pentru coordonarea activitatii, la Compania Nationala pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere, la Bucuresti, se va constitui Comandamentul Central de iarna, iar la nivelul DRDP Timisoara, si a celor doua sectii, Caransebes si Orsova, se vor infiinta Comandamente Operationale Locale,…

- Teatrul de Vest Resita si Consiliul Judetean Caras-Severin organizeaza in perioada 17-21 octombrie Festivalul de Teatru pentru Copii „Lumea povestilor“, editia I. Tinandu-se cont de impactul acestui segment din activitatea teatrului resitean, si nu numai, in randul copiilor, la prima editie…

- Brigitte Sfat este foarte categoria atunci cand vine vorba de relațiile de cuplu. bruneta a facut declarații in acest sens la o emisiune de televiziune. Brigitte Sfat a avut o casnicie cu foarte multe desparțiri, impacari șo scandaluri cu marele campion la tenis Ilie Nastase. In prezent, Ilie Nastase…

- Startul s-a dat pe platoul din Dealul Golului (La Stema), locatie marcata si pentru sosire. In cadrul circuitului „junior“, copiii s-au intrecut la doua categorii de varsta… sub 12 ani si cei cu varsta cuprinsa intre 13 si 15 ani. La categoria adresata adultilor au participat peste…