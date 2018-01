Stiri pe aceeasi tema

- Fiscul spaniol a cerut parchetului sa intenteze proces cantaretei columbiene Shakira, pe care o acuza de frauda fiscala, comisa intre 2011 si 2014, a informat duminica cotidianul La Vanguardia, citat de AFP.

Fiscul spaniol a cerut parchetului sa intenteze proces cantaretei columbiene Shakira, pe care o acuza de frauda fiscala, comisa intre 2011 si 2014, a informat duminica cotidianul La Vanguardia, citat de AFP. Administratia fiscala a prezentat aceasta cerere la sfarsitul lui 2017, argumentand…

- Parchetul general din Spania l-a avertizat sambata pe fostul sef al executivului catalan Carles Puigdemont ca imunitatea sa de membru al parlamentului nu va impiedica arestarea sa, daca va reveni in Spania din Belgia pentru a fi investit sef al guvernului catalan, informeaza AFP.

- Clubul Sparta Praga a anuntat, joi, pe Twitter, ca mijlocasul Nicolae Stanciu a facut testele de evaluare fizica si ca discutiile cu jucatorul continua. “Nicolae Stanciu a terminat testele fizice la Facultatea de Educatie Fizica si Sport din Praga, Negocierile cu reprezentantii clubului vor continua”,…

- Se anunța un simplu control de rutina, insa.... Vamesii francezi au confiscat 539 kg de cocaina, in valoare de mai multe zeci de milioane de euro pe piata neagra, la inceputul acestei saptamani in apropiere de Perpignan, la frontiera dintre Franta si Spania.

- Autoritatile fiscale din Spania investigheaza daca sumele virate de FC Barcelona catre fundatia lui Lionel Messi, în valoare de peste 12 milioane de euro, ar fi putut fi de fapt plati ascunse catre starul argentinian, scrie El Mundo. Ziarul, care a avut acces la documentele Football…

Autoritatile fiscale din Spania investigheaza daca sumele virate de FC Barcelona catre fundatia lui Lionel Messi, in valoare de peste 12 milioane de euro, ar fi putut fi de fapt plati ascunse catre starul argentinian, scrie El Mundo. Ziarul, care a avut acces la documentele Football Leaks,…

- Fiscul a trimis 300.000 de notificari pentru plata contribuțiilor de asigurari pe anul 2012, fiind vizați avocați, notari, contabili, ziariști, persoane fizice autorizate sau pentru cei care inchiriaza spații ori locuințe, potrivit Profit.ro . ANAF a trimis aceste notificari pentru a evita prescrierea…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Mures a deschis, vineri, un dosar de cercetare penala cu autori necunoscuti dupa ce masina unui politist din Targu Mures a fost incendiata, in urma cu o noapte. Citeste si: Lovitura pentru Casa Regala de la Guvern. Atac dur al premierului: 'Nu-mi vine…

- Doua persoane au murit, miercuri, in Spania in urma rafalelor de vant provocate de furtuna ''Bruno'' care a mentinut in stare de alerta mare parte a acestei tari, au indicat serviciile de urgenta, citate de AFP. Un barbat a decedat dupa ce a cazut de la balconul locuintei sale din statiunea balneara…

- Alexandru Baluța (24 de ani) e dorit insistent de Gigi Becali la FCSB, Insa mijlocașul are pe masa o oferta din La Liga, de la Getafe. Gica Craioveanu e sigur ca fotbalistul lui CSU Craiova va pleca in Spania in vara. "Sfatul meu e sa ramana la Craiova, fara discuții. Eu zic ca fotbalul pune pe fiecare…

- Fotbalistul Cristiano Ronalda nu are cel mai fericit final de ani, dupa ce a intrat în atenția autoritaților spaniole, câstigatorul Balonului de Aur fiind acuzat ca ar fi fraudat statul spaniol cu aproape 15 milioane de euro.Desi pe plan sportiv Ronaldo a excelat, portughezul…

- Petitia, publicata pe site-ul Change.org, a adunat peste 21,000 de semnaturi in doar trei zile si a devenit un subiect viral pe Twitter, cu peste 150.000 de utilizatori comentand pe marginea acestuia.Autorii petitiei au copiat limbajul separatistilor catalani, argumentand ca Tabarnia, denumire…

- Managerul echipei Manchester United, Jose Mourinho, i-a criticat pe oficialii Federatiei de la Londra din pricina programului incarcat pe care echipa sa il va avea in aceasta perioada a anului. United, locul secund in Premier League va fi nevoita sa joace patru meciuri in 10 zile, incepand…

- Angajatii unui camin de batrani dintr-o localitate spaniola unde unul din cinci locuitori este somer au castigat vineri peste zece milioane de euro la traditionala loterie de Craciun din Spania, relateaza AFP. Angajatii caminului "Sagrado Corazon", din orasul Campo de Criptana (centrul…

- Deputatul PNL Florin Roman a declarat, luni, ca PSD-ALDE a dat alesilor locali „cea mai grea lovitura” prin respingerea amendamentului care prevedea cresterea de la 71,5% la 100% a cotelor defalcate din impozitul pe venit care se transfera catre bugetele locale, afirmand ca UDMR a facut jocurile.

- Presa straina anunta ca Ion Tiriac a facut o investitie foarte mare, de 9 milioane de euro, cheltuiti pe achizitionarea unui teren de 1.500 de hectare, in zona Ciudad Real, Spania. Proprietatea a fost...

- Presa straina anunta ca Ion Tiriac a facut o investitie foarte mare, de 9 milioane de euro, cheltuiti pe achizitionarea unui teren de 1.500 de hectare, în zona Ciudad Real (Spania).

- Politistii din Prahova fac joi dimineata 52 de perchezitii in 7 judete, printre care și Bacau, si in Capitala, la sediile unor societati comerciale si la locuintele unor persoane banuite de evaziune fiscala si spalare a banilor, 40 de persoane... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Statele membre ale Uniunii Europene au produs in anul 2016 o cantitate de 301,8 milioane de tone de cereale (inclusiv orez), 21,76 milioane de tone provenind din Romania, care a fost depașita de Franța, cu 54,2 milioane de tone de cereale, Germania, cu 45,4 milioane de tone, Polonia, cu 29,8 milioane…

- Cu o recolta de 54,2 milioane de tone, Franta ramane cel mai mare producator de cereale din UE, desi productia a scazut cu 25,4% comparativ cu 2015. Franta este urmata de Germania (45,4 milioane de tone de cereale recoltate), Polonia (29,8 milioane de tone), Spania (24,1 milioane de tone),…

- „Victima, in varsta de 21 de ani, era din Hetea, dar isi facea veacul tot aici, sub podul de la Gara sau pe la Statuia Ostasului Roman. Joi dupa-masa cei doi s-au intalnit au pus impreuna bani si au cumparat foarte mult alcool. El povesteste ca e vorba de 10 jumatati de votca, insemnand 5 litri,…

- Peste 40 de polițiști din Prahova, alaturi de jandarmi ai Gruparii Mobile "Matei Basarab" și sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiești efectueaza, marți dimineața, percheziții domiciliare, la adrese din București, Prahova, Sibiu și Ilfov. Descinderile vizeaza o…

- Parchetul belgian a cerut punerea in aplicare a mandatului european de arestare emis de Spania pe numele fostului lider catalan Carles Puigdemont si a patru dintre fostii sai ministri, dar audierea acestora la un tribunal din Bruxelles s-a incheiat vineri fara o decizie privind arestarea si extradarea…

- Rușii de la Lukoil care opereaza rafinaria Petrotel din Ploiești au scapat de acuzațiile de fiscala de doua miliarde de euro și spalare de bani aduse de catre procurorii ploieșteni. In schimb, compania și reprezentanții acesteia raman inculpați intr-un dosar de folosire cu rea-credința a creditului…

- Un calcul al jurnalistilor americanil de la "Tennismash" arata ca Simona Halep (Romania) ocupa locul 14 in clasamentul jucatorilor de tenis cu cei mai multi suporteri in mediul online! In schimb, daca ne raportam doar la circuitul WTA, Simona este a 7-a cea mai iubita jucatoare, fiind depasita doar…

- Cofondatorul Microsoft Bill Gates a anuntat ca vrea sa se alature luptei impotriva maladiei Alzheimer, astfel incat a investit 50 de milioane de dolari intr-un fond al carui scop sunt cercetarile impotriva dementei in general. "Cred ca putem schimba destinul bolii Alzheimer. De aceea vreau…

- Patronul thailandez al lui Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, are probleme mari in justiție. Srivaddhanaprabha este acuzat ca ar fi facut in țara sa natala evaziune fiscala in valoare de 370 de milioane de dolari prin intermediul King Power. Concret, King Power, compania fondata și condusa de el,…

- Revoluția fiscala va face ca bugetul cumulat al Primariei generale si al primariilor de sector sa înregistreze, în 2018, pierderi între 440 si 616 milioane de euro, a declarat duminica consilierul general PNL Ciprian Ciucu. „În scenariul optimist, în…

- Va fi o avalanșa de scumpiri. “Prețurile vor crește mai repede decat anticipasem”, a susținut guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. Inflatia urca, la finalul anului, la 2,7%. Si nu se va opri din ascensiune nici la începtul anului viitor. Atunci se va apropia galopant de…

- De asemenea, liderul de la Kremlin a spus ca acuzațiile de dopaj care au dus la interzicerea participarii unor sportivi ruși la Jocurile Olimpice de Iarna din 2018, de la Pyeongchang, par sa aiba ca scop perturbarea alegerilor prezidențiale din Rusia, din martie anul viitor.In urma cu o…

- ”Revoluția fiscala” arunca in aer bugetele administrațiilor locale din județul Alba și afecteaza drastic investițiile pe termen mediu și lung. Pierderile destinate investițiilor sunt imense, din cauza modului in care se vor calcula veniturile la bugetele locale. Pe de o parte, va scadea baza de impozitare…

- Justiția germana l-a condamnat joi la un an și jumatate de inchisoare cu suspendare și la o amenda de 40.000 de euro pe un agent elvețian care a recunoscut ca a spionat fiscul german pentru serviciul de informații elvețian, relateaza AFP, DPA și Reuters. Daniel Moser (54 de ani) a facut…

- Vârful de lance al opozitiei fata de modificarea Codului fiscal prin care impozitul pe venitul salarial ar urma sa scada de la 16% la 10% nu este reprezentat de partidele de opozitie, ci de administratia locala în frunte cu primarii. Explicatia este simpla: administratia locala va fi…

- Noi acuzații apar in lumea mondena. Mai nou, Shakira pare sa fie impinsa in cel mai recent scandal de evaziune fiscala. Se pare ca artista a fost tarata in randul vedetelor care au rulat bani in Paradisul Fiscal, dupa ce s-a aflat ca a transferat 30 de milioane de lire sterline din drepturile muzicale…

- Politica fiscala și vamala pentru anul 2018, aprobata saptamana trecuta in Parlament, care conține modificari in peste 130 de articole din 11 coduri si legi, cele mai multe in Codul Fiscal si cel Vamal, ar demonstra o lipsa de viziune, regres, abandonarea reformelor reale și o lovitura de imagine pentru…

- "Ma aflam in vacanta in Spania, mi-am verificat mail-ul si am recunoscut adresa. Am mai primit mesaje in trecut, cand am castigat 50 de coroane. Am sunat si am aflat ca am castigat cinci milioane de coroane", a spus Bechmann pentru presa din tara sa. Scandinavul si-a inceput cariera la Aarhus si a debutat…

- Schimbarile fiscale propuse de Guvern creeaza din ce in ce mai multe nemultumiri. Chiar daca Executivul a amanat pentru luni 'revolutia fiscala', scandalul nu s-a oprit. Predictibilitatea fiscala din tara noastra a inceput sa devina o utopie, iar romanii au parte de si mai multe dificultati.Milioane…

- Intr-un comunicat, procurorii capitalei belgiene au indicat ca omologii lor federali le-au remis mandatele pentru Carles Puigdemont și patru dintre colegii sai in temeiul legaturii care exista intre cei cinci politicieni catalani și Bruxelles.Comunicatul nu a oferit detalii cu privire la…

Intr-un comunicat, procurorii de la Bruxelles au indicat ca omologii lor federali le-au remis mandatele pentru Carles Puigdemont si patru dintre colegii sai in temeiul legaturii care exista intre cei cinci politicieni catalani si Bruxelles. Fostul presedinte si fostii membri ai cabinetului…

- Posibilitatea ca fostul lider catalan Carles Puigdemont sa obtina azil in Belgia si inclusiv in Uniunea Europeana este "destul de mica", deoarece faptul ca el este judecat in Spania "nu este suficient pentru a dovedi ca drepturile sale ii sunt incalcate", a declarat sambata Stefan Kok, lector la…

- Jose Mourinho a fost audiat de un tribunal din Madrid, pentru a raspunde la acuzațiile de evaziune fiscala, insumand 3,3 milioane euro. "Am parasit Spania, in 2013, cu convingerea ca situația mea financiara de acolo este perfect legala", a declarat Mourinho, dupa audieri, convins ca acuzele au fost…

- In jurul orei 19:00 (23:00 GMT), vizitatorii contului @realDonaldTrump puteau vedea mesajul:'Ne pare rau, aceasta pagina nu exista'. Contul lui Donald Trump a fost dezactivat 'din neatentie' in urma unei erori comise de un angajat al retelei sociale, anuntase anterior Twitter: 'Mai devreme astazi, contul…

- "Catalonia este parte integranta a Spaniei și Statele Unite sprijina masurile constituționale luate de guvernul spaniol care vizeaza menținerea unei Spanii puternice și unite", a declarat purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat american, Heather Nauert. "Statele Unite sunt legate printr-o…

- Actiunile companiilor listate la Bursa de la Madrid si-au accelerat pierderile, randamentele obligatiunilor guvernamentale spaniole pe zece ani sunt la un nivel ridicat, iar euro s-a depreciat fata de dolar, dupa ce, vineri, Parlamentul de la Barcelona a declarat unilateral independenta de Spania…