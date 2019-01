Lovitură în stil mare! Casa generalului de trei stele Toma Zaharia a fost jefuită Hotii au actionat cat secretarul de stat MAI a fost plecat impreuna cu familia la parastasul tatalui sau. Cand s-a intors acasa, generalul a descoperit un geam spart si semne de patrundere prin efractie. Ofiterii criminalisti de la Targoviste au fost chemati la fata locului pentru a efectua cercetari. Deocamdata nu se stie ce bunuri au fost sustrase din casa generalului. Politia are un cerc de suspecti in acest caz, fiind vorba despre o gru (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul a avut loc, sambata, intre orele 12 și 16, in comuna Tartașești, acolo unde generalul Toma Zaharia are o vila. Hoții au acționat cat secretarul de stat MAI a fost plecat impreuna cu familia la parastasul tatalui sau. Cand s-a intors acasa, generalul a descoperit un geam spart și semne de patrundere…

- Ai o mașina de pe LISTA ASTA? Te vor cauta HOȚII! Politistii de frontiera au descoperit anul trecut aproape 240 de mașini furate, cu peste 70% mai multe fața de anul 2017. Potrivit datelor transmise de Poliția de Frontiera, in 2018 au fost descoperite 239 de autovehicule (196 autoturisme, 27 microbuze,…

- Politia din Anzio a retinut patru romani si un italian dupa ce au fost alertati de vecini cu privire la sunetele puternice scoase de un porc care era sacrificat chiar in curtea lor, scrie Il Messaggero, potrivit news.ro.CITEȘTE ȘI: Concluzia ciudata a oamenilor de stiinta: De ce ar trebui…

- O biserica din județul Timiș a fost sparta in noaptea de duminica spre luni. Parohia Ortodoxa Romana Timisoara Blascovici face apel la oameni sa anunțe Poliția daca vad obiectele furate in vanzare, transmite Mediafax.CITEȘTE ȘI: Ce boli determina ALBIREA PREMATURA a parului Reprezentanții…

- Patru frizerii au fost sparte in Targoviște, in noaptea de vineri spre sambata. Toate se afla in centrul orașului, iar la aceasta ora nu este clar ce au furat hoții de acolo. In ultima din ele, nu au apucat insa sa intre, și au fugit. Polițiștii incearca acum sa le dea de urma iar echipele criminalistice…

- Hoții din Ramnicu Valcea n-au luat „pauza” nici in Ajunul Craciunului. Ei au dat „lovitura”, dar „abilitațile” lor au fost filmate de camera de luat vederi din zona unde au acționat. In Ajunul Craciunului, la ora 18.41, o tanara a sunat la poliție și a spus ca a fost jefuita, in timp ce cobora scarile…

- O biserica din vestul țarii a fost „atacata” de hoți chiar de Sf. Andrei. Spargatorii au furat banii din cutia milei și au devastat lacașul de cult in cautarea altor valori. Conform aradon.ro, hoții ar fi escaladat gardul și ar fi patruns prin efracție in biserica. Reprezentanții Inspectoratului Județean…

- Procurorii turci au emis mandate de arestare pentru 103 militari care sunt suspectati ca ar avea legaturi cu clericul musulman care locuieste in SUA, Fethullah Gulen, acuzat ca ar fi responsabil de tentativa de lovitura de stat din 2016, scrie Reuters.Politia a arestat constant persoane suspectate…