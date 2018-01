Stiri pe aceeasi tema

- Politia din New York a arestat vineri noua presupusi membri ai Mafiei, inclusiv pe capul uneia dintre cele cinci mari familii ale Cosa Nostra locale si ierarhia acesteia, potrivit unui comunicat al procurorului federal al Manhattanului, scrie AFP.

- Atacul armat s-a soldat cu trei morti si un ranit si a vizat un bloc de locuinte din zona respectiva a statului New York, a informat seful politiei din comitatul Ulster. Potrivit publicatiei Daily Freeman, atacul a fost descris ca fiind un atac de tipul "crima-sinucidere". Mai multe…

- Doua persoane au fost ranite, dintre care una grav, intr-un incendiu izbucnit luni dimineata la acoperisul Trump Tower din centrul Manhattanului, a anuntat luni Departamentul de Pompieri din New York, citat de Reuters. Presedintele Statelor Unite Donald Trump se afla la Washington in acel moment. …

- Doua persoane au fost ranite, dintre care una grav, intr-un incendiu izbucnit luni dimineata la acoperisul Trump Tower din centrul Manhattanului, a anuntat luni Departamentul de Pompieri din New York, citat de Reuters.

- Poliția din orașul Brockport, din statul american New York, a fost chemata intr-o casa pentru un motiv destul de neobișnuit: ca sa il prinda pe hoțul care fura biscuiții copiilor - o veverita. Poliția a sosit la fața locului și a gasit infractoarea in bucatarie. Prins in flagrant, animalul s-a panicat…

- Anchetatorii considera ca focul din Bronx, de vineri dimineata, care a ucis 12 persoane, inclusiv patru copii, a fost cauzat de un copil care se juca la o soba. Primarul orașului New York, Bill de Blasio, a declarat ca "acesta este incendiul cu cel mai mare numar de morti din ultimii cel puțin 25…

- Suspectul in atentatul de la New York, soldat cu trei raniti luni, era necunoscut politiei din Bangladesh, au anuntat marti fortele de ordine din aceasta tara care ancheteaza cu privire la trecutul lui Akayed Ullah, relateaza AFP, potrivit News.ro . Un barbat in varsta de 27 de ani originar din Bangladesh…

- Autoritațile din Bangladesh incearca sa ii identifice pe membrii familiei și orice colaboratori cunoscuți ai lui Akayed Ullah, barbatul bengalez despre care Washingtonul susține ca a produs luni o deflagrație in Times Square din New York, transmite Reuters. Șeful poliției din…

- Detonarea a ceea ce pare o bomba artizanala, potrivit mai multor publicatii, a avit loc catre ora locala 7.30 (14.30, ora Romaniei), intr-un tinel care leaga Times Square si autogara Port Authority, un loc foarte aglomerat la acea ora. Politia si pompierii din New York au anuntat ca patru persoane au…

- Poliția din New York a confirmat ca explozia din apropierera Times Square a fost de natura terorista. Suspectul pentru atracul din Manhattan a fost identificat in persoana lui Akayed Ullah, in...

- UPDATE ORA 17.10 Explozia produsa luni dimineața in centrul Manhattanului a fost o 'tentativa de atac terorist', a afirmat primarul metropolei americane, Bill de Blasio, intr-o declarație de presa, transmit AFP și Reuters. Deflagrația a fost declanșata de un barbat de 27 de ani,…

- Politia din New York a anuntat luni ca a arestat un suspect in urma exploziei produse luni la Port Authority, unul din cele mai aglomerate terminale de transport din centrul Manhattanului, la orele de varf ale diminetii, relateaza Reuters si AFP. Explozia, care potrivit presei, ar fi fost provocata…

- UPDATE ORE 16.05 Poliția din New York a anunțat luni ca a arestat un suspect in urma exploziei produse luni la Port Authority, unul din cele mai aglomerate terminale de transport din centrul Manhattanului, la orele de varf ale dimineții, relateaza Reuters și AFP. Explozia, care potrivit…

- Poliția din New York a confirmat pe contul de Twitter ca intervine in centrul Manhattan-ului dupa ce mai mulți cetațeni au confirmat o explozie. Mai multe linii de autobuz au fost evacuate. UPDATE 15:31 O persoana a fost arestata, titreaza presa americana. Explosion in Manhattan pic.twitter.com/avH0Ng8cPs…

- Politia new-york-eza intervine dupa anuntul unei explozii de origine necunoscuta in Manhattan, anunta NYPD, pe Twitter, potrivit Reuters. Cateva persoane au fost ranite in explozie. Un suspect, care este ranit usor, a fost arestat. The NYPD is responding to reports of an explosion of unknown origin…

- Departamentul de politie din New York a anuntat luni ca verifica informatiile despre o explozie in centrul metropolei americane, transmite Reuters si dpa. Politia new-yorkeza a anuntat pe Twitter...

- O explozie a avut loc in apropiere de o stație de autobuz din New York. Deflagrația ar fi avut loc in apropiere de Times Square, relateaza BBC News. UPDATE 15.10: Presa americana scrie ca ar putea sa fie vorba despre un atentat sinucigaș. Informația nu a fost insa confirmata de autoritați. Cel puțin…

- Departamentul de poliție din New York a anunțat luni ca verifica informațiile despre o explozie in centrul metropolei americane, transmite Reuters și dpa. Poliția new-yorkeza a anunțat pe Twitter ca o explozie 'de origine necunoscuta' a avut loc la intersecția dintre 42nd…

- Unele linii de metrou erau in curs de evacuare. Departamentul Pompierilor din New York a anuntat de asemenea ca intervenea la un incident la o statie de autobuz a Autoritatii Porturae in centrul Manhattanului.

- Poliția din New York intervine dupa anunțul unei explozii de origine necunoscuta în Manhattan, anunța NYPD, pe Twitter. The NYPD is responding to reports of an explosion of unknown origin at 42nd Street and 8th Ave, #Manhattan. The A, C and E line are being evacuated at this time. Info…

- Poliția din New York investigheaza informațiile despre o explozie la cea mai mare stație de autocare din SUA, Port Authority din Manhattan, unde sunt deserviți anual circa 65 de milioane de oameni.

- Sayfullo Saipov, barbatul acuzat ca a ucis 8 oameni și a ranit alți 12 dupa ce a intrat cu o camioneta in pietonii din centrul Manhattanului, in New York, a pledat nevinovat in fața judecatorilor. Pentru crime si terorism, acesta risca pedeapsa cu moartea.

- Barbatul care a fost acuzat ca a ucis opt oameni și a ranit alți 12 dupa ce a intrat cu o camioneta în pietonii din centrul Manhattanului, în New York, a pledat nevinovat în fața judecatorilor. Sayfullo Saipov este acuzat de crima și terorism și risca inclusiv pedeapsa…

- Femeie confundata cu o caprioara, impușcata de un vanator. Rosemary Billquist, o femeie de 43 de ani din Statele Unite a fost impuscata de un vanator, care ii era și vecin, fiind confundata cu o caprioara. Cel puțin, asta susține barbatul. Femeia isi plimba cei doi caini pe un camp in apropiere de casa,…

- O femeie de 43 de ani din Statele Unite a fost impuscata de un vanator care a confundat o cu o caprioara, relateaza Digi 24.Femeia isi plimba cei doi caini pe un camp in apropiere de casa, in nordul statului New York, cand a fost lovita din senin de un glont. Cel care a tras era chiar un vecin, care…

- O femeie de 43 de ani ce isi plimba cainele pe un camp din vestul statului New York a fost impuscata de un vanator ce a crezut ca este o caprioara, scrie Guardian, citand autoritatile locale. Potrivit biroului serifului din comitatul Chautauqua, Rosemary Billquist si-a scos cainele la o…

- Un cuplu din Pennsylvania, Statele Unite, a dat în judecata poliția și o companie de asigurari dupa ce un agent al acesteia din urma și oamenii legii ar fi confundat plantele de hibiscus pe care cei doi soți le creșteau în locuința lor cu marijuana.

- Jaful s-a produs intre 1 si 5 septembrie, in timp ce sportiva evolua la US Open, la New York, turneu la care ea a ajuns in semifinale.Politia nu a precizat ce bunuri au fost furate din proprietatea de circa 3.000 de metri patrati, pe care Venus Williams o detine in Palm Beach Gardens, Florida.…

- "Toate afirmatiile ca Turcia ar fi apelat la mijloace prin care sa ocoleasca legea pentru a obtine extradarea (lui Gulen) sunt complet false, ridicole si fara temei", se afirma intr-un mesaj postat pe Twitter de Ambasada Turciei la Washington. Michael Flynn, fostul consilier prezidential…

- Fostul consilier pentru securitate nationala al Casei Albe Mike Flynn si fiul sau ar fi negociat predarea clericului Fetullah Gulen catre Turcia pentru suma de 15 milioane de dolari, cazul fiind anchetat de procurorul special Robert Mueller. FBI ar fi interogat cel putin patru persoane in…

- FBI ar fi interogat cel putn patru persoane in legatura cu o intalnire care ar fi avut loc la New York, la jumatatea lunii decembrie la Clubul "21", unde se presupune ca ar fi avut loc discutiile intre Flynn si reprezentantii Turciei, potrviti surselor citate. Wall Street Journal a mai relatat…

- Statul Islamic a revendicat joi atentatul de marti de la New York, fara a prezenta dovezi in sprijinul revendicarii, informeaza Reuters.Publicatia online a jihadistilor, saptamanalul Al-Naba, afirma ca atacatorul care a intrat cu o camioneta in multimea din metropola american, omorand opt…

- Statul Islamic a revendicat joi atentatul de marți de la New York, fara a prezenta dovezi in sprijinul revendicarii, informeaza Reuters. Publicația online a jihadiștilor, saptamânalul Al-Naba, afirma ca atacatorul care a intrat cu o camioneta în mulțimea din…

- Politia federala americana a anuntat miercuri ca l-a gasit pe barbatul de nationalitate uzbeca, Mukhammadzoir Kadirov, pe care il daduse in cautare in ancheta asupra atacului care a indoliat New York-ul marti. Politia newyorkeza l-a arestat pe autorul atentatului de marti Sayfullo Saipov, nascut de…

- Atentatul de marti de la New York a fost comis in numele gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) dupa o pregatire de mai multe saptamani, a anuntat miercuri adjunctul sefului politiei din metropola americana, John Miller, transmite AFP. Atacatorul, Sayfullo Saipov, un uzbec de 29 de ani, a fost ranit…

- Atentatul de la New York a fost comis marti in numele gruparii Statul Islamic, dupa ce a fost pregatit timp ce mai multe saptamani, a declarat miercuri adjunctul sefului Politiei din New York (NYPD) John Miller, relateaza AFP.

- Atentatul de marți de la New York a fost comis in numele gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) dupa o pregatire de mai multe saptamani, a anunțat miercuri adjunctul șefului poliției din metropola americana, John Miller, transmite AFP. Atacatorul, Sayfullo Saipov, un uzbec de 29 de ani,…

- Barbatul acuzat ca a lovit cu un camion inchiriat un grup de petoni si ciclisti din New York este de nationalitate uzbeka, locuia in New Jersey si lucra ca sofer pentru compania Uber, informeaza presa internationala. Tanarul in varsta de 29 de ani este suspectat ca a ucis cel putin opt…

- Un vehicul a intrat marti dupa-masa pe o pista de biciclete din districtul newyorkez Manhattan; incidentul s-a soldat cu mai cel puțin 8 morți si 15 raniti, iar soferul a fost doborat de gloantele politiei. Este vorba despre Sayfullo Saipov, din Tampa, Florida. El e din Uzbekistan și se afla din…

- Conform Politiei din New York mai multe persoane au fost ucise si exista si raniti. Un suspect a fost deja retinut de politie, anunta CNN, citand un purtator de cuvant al Politiei din New York. Conform CNN, sase persoane ar fi fost ucise, iar surse din Politia din New York afirma ca actiunea a fost…

- Mai multe focuri de arma au fost trase in Manhattan, un suspect fiind deja retinut de politie, anunta CNN, citand un purtator de cuvant al Politiei din New Yprk. Conform purtatorului de cuvant, Politia din New York a intervenit dupa ce i-au fost semnalate focuri de arma in zona. O persoana a fost retinuta,…

- Cel putin patru persoane au fost ucise intr-un atac armat produs marti dupa-amiaza in apropierea unui liceu din zona Manhattan, in orasul american New York, potrivit unor surse citate de presa locala. Martorii spune ca doua camionete au intrat in coliziune, iar unul dintre soferi a coborat si a deschis…

- Mai multe împușcaturi s-au auzit la New York, în Manhattan. Doua persoane este posibil sa fi fost ucise, iar altele cinci, ranite. Poliția spune ca a facut o arestare în acest caz. Știre în curs de actualizare.

- Poliția turca a inceput, joi, o ampla operațiune pentru arestarea a 121 de foști angajați ai Ministerului de Externe pentru presupuse legaturi cu clericul Fethullah Gulen din SUA, acuzat de Ankara ca a orchestrat tentativa de lovitura de stat de anul trecut, a relatat agenția de presa de stat Anadolu,…

- Poliția turca a început, joi, o operațiune pentru arestarea a 121 de foști angajați ai Ministerului de Externe pentru presupuse legaturi cu clericul Fethullah Gulen, refugiat în SUA, a relatat agenția de presa de stat Anadolu, citata de Reuters, informeaza Agerpres. Fethullah…

- Politia turca a inceput joi o operatiune pentru arestarea a 121 de fosti angajati ai Ministerului de Externe pentru presupuse legaturi cu clericul Fethullah Gulen din SUA, acuzat de Ankara ca a orchestrat tentativa de lovitura de stat de anul trecut, a relatat agentia de presa de stat Anadolu, citata…

- UPDATE: Potrivit weld.de, poliția a anunțat ca sunt 6 raniți, printre care și un roman. Poliția bavareza susține ca suspectul este un barbat in jurul varstei de 40 de ani, noteaza The Independent. UPDATE: Politia germana a arestat un barbat la Munchen, dupa incidentul in care patru…